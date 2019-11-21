HeadHunter: иркутяне предпочитают обедать на рабочем месте

Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Большинство иркутян приносят обеды на работу с собой. Так ответили 75% участников опроса, который провела служба исследований компании HeadHunter.

Выше всего эта доля в сфере «Управление персоналом, тренинги», бухгалтерии и административным персоналом. А вот в кафе на обед ходят 33% жителей Иркутска. Часто ходят на обед в кафе топ-менеджеры, представители IT-сферы и маркетологи. Заказывают обеды с доставкой лишь 5%, причем чаще всего это соискатели из сферы искусства, развлечений и масс-медиа. Еще 33% питаются на работе в столовой, а 7% обходятся без еды в течение дня.

Большинство соискателей устраивает то, как они питаются в течение рабочего дня (80%). Только 17% этот вопрос не устраивает. Особенно часто так отвечали начинающие специалисты, представители сферы «Медицина» и «Туризм, гостиницы, рестораны».

В случае неограниченного бюджета на обед и вне зависимости от месторасположения работы, 42% соискателей из Иркутска предпочли бы обедать в ближайших кафе, ресторанах и столовых. Правда, 16% все равно предпочли бы приносить еду из дома и заказывать обед с доставкой, так ответили 13% участников опроса. В столовой на работе хотели бы обедать 22% соискателей.

Кроме того, 45% соискателей заявили, что при поиске работы им важно, какие там есть возможности для питания, для 31% иркутян, этот вопрос, скорее, не важен.

По мнению 62% соискателей, работодатель должен организовывать питание сотрудников. Выше всего доля таких соискателей в научно-образовательной и производственной сферах. А вот меньше всего этот вопрос волнует представителей государственной службы и автомобильного бизнеса.