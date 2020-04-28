ИГМУ проверит иммунитет жителей Приангарья к коронавирусу

Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный медицинский университет начал сбор сывороток крови жителей Приангарья, чтобы исследовать их на предмет возникновения антител, способствующих устойчивости организма к коронавирусу.

Об этом на заседании депутатского штаба при Законодательном собрании Иркутской области сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства региона Валентина Вобликова.

– То есть мы будем смотреть напряженность иммунитета в нашей популяции, – пояснила она.

Забор крови будет сделан у преподавателей, студентов, сотрудников инфекционной больницы и других групп людей. Валентина Вобликова отметила, что на основании этого исследования уже можно будет делать обоснованный прогноз по дальнейшему развитию ситуации.

– Мы очень рассчитываем, что у нас определенная прослойка уже создана. Это будет означать, что течение коронавирусной инфекции будет более благоприятным, а ее распространение – не таким стремительным, – сообщила она.

Но при этом напомнила, что пока не стоит терять бдительность и нарушать установленные ограничения.