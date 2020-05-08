Игорь Кобзев лично поздравил с Днем Победы ветеранов, живущих в Приангарье

Иркутская область, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поздравил ветеранов, тружеников тыла и всех жителей региона с Днем Победы. Он позвонил нескольким ветеранам, живущим в Приангарье, и лично поздравил их с праздником, поблагодарил за подвиг и пожелал здоровья.

Как сообщает пресс-служба главы региона, среди них – труженик тыла Илья Самуилович Черняк, почетный гражданин города Иркутска, награжденный двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда», знаком «За заслуги перед Иркутской областью» и другими наградами; участник Великой Отечественной войны, подводник Илья Владимирович Бутуханов, отмеченный за ратные подвиги орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги»; ветеран войны Ольга Ивановна Гладкова, принимавшая участие в боях с милитаристской Японией в 1945 году.

– Сегодня – великий праздник, и я хотел бы лично поздравить вас с Днем Победы. Вы представляете поколение, у которого мы учимся, которым мы гордимся. Где бы вы ни находились, такие качества, как мужество, целеустремленность, ответственность, помощь ближнему, всегда сопутствовали вам во всех решениях и действиях, – подчеркнул врио губернатора.

Также Игорь Кобзев принял участие в посадке Аллеи Победы в микрорайоне Солнечном Иркутска. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны участники акции посадили 75 кустов сирени.

Напомним, в Иркутской области проходят праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В основном они проводятся в дистанционном режиме из-за пандемии коронавирусной инфекции. Традиционный парад, шествие «Бессмертного полка» и другие массовые мероприятия перенесены.

– Этот всенародный праздник навсегда вписан в историю страны кровью миллионов бойцов, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины. День Победы был мечтой и надеждой всех советских людей, с которой они жили, воевали и погибали на полях сражений, трудились, не жалея сил, в тылу. Сегодня мы склоняем голову перед нашими ветеранами за беспримерное мужество и героизм, за счастливую жизнь и будущее наших детей. Подвиг советского солдата навсегда останется примером верности долгу и преданности Отчизне, – отметил глава региона в своем обращении перед церемонией возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» и памятнику дважды Герою Советского Союза Афанасию Белобородову в Иркутске.