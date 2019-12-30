Игорь Кобзев лично поздравил жителей Тулуна и Нижнеудинска с Новым годом

Иркутская область, 1.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 31 декабря и 1 января побывал с рабочей поездкой в Тулуне и Нижнеудинске, где лично поздравил с Новым годом жителей, пострадавших во время летнего наводнения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. В Тулуне врио губернатора поздравил и вручил подарки многодетной семье Лапердиных. У Елены и Игоря четыре дочки. Старшая учится в девятом классе, близняшки – во втором, младшая ходит в детский сад. Летний паводок лишил их дома. Сегодня семья живет в своем доме с земельным участком, приобретенным на средства сертификата. Вторая семья, к которой заехал Игорь Кобзев, – семья Марины и Сергея Баишевых. У них пять родных и семь приёмных детей. Старшие дети выросли и имеют свои семьи. Сейчас родители воспитывают шесть несовершеннолетних детей. В 2019 году Баишевы заняли третье место в областном конкурсе «Почетная семья Иркутской области» в номинации «Приемная семья». До паводка жили в своем доме, недавно по сертификату приобрели новый. После этого глава региона посетил пункт длительного размещения граждан. Там проживают 42 человека, в том числе девять детей. Часть жителей ПДР на праздники уехали к родственникам. С каждым из них работают индивидуально, в ближайшее время эти тулунчане получат свое жилье. Игорь Кобзев побывал и на площадке микрорайона Березовая роща, где идет индивидуальное жилищное строительство. – Я уже неоднократно говорил, что темпы жилищного строительства в Тулуне пока далеки от совершенства. Сегодня обсудили ряд проблемных вопросов. Все подрядные организации поручились завершить работы до 1 мая. Надеемся на их порядочность и профессионализм. Более 200 семей получат жильё на этой территории, – отметил глава региона. В Нижнеудинске Игорь Кобзев поздравил с Новым годом семью Самохваловых, где воспитываются четверо детей, в том числе, одна приемная дочь. Мать – Татьяна Куимова – работает воспитателем в школе-интернате №5 Нижнеудинска, отец – Дмитрий Самохвалов – водителем в компании «Теплосервис». В их доме, пострадавшем от наводнения, проводится капитальный ремонт. В семье Людмилы Ивановой двое приемных детей и один свой. После наводнения семья приобрела жилье, получив соответствующее свидетельство. Анна Звягинцева работает в местной администрации, ее муж Дмитрий – в локомотивном депо. В семье тройняшки, все девочки. Их квартира на первом этаже многоквартирного дома оказалась в зоне затопления. Многодетная семья Николая Леонтьева и Ольги Изотовой справила новоселье, переселившись из затопленного частного дома в благоустроенную квартиру, почти в два раза превышающую по площади прежнее жилье. Николай работает на железной дороге, Ольга – в ООО «Центр Инвентаризации и Кадастра». В семье воспитываются трое детей. Кроме того, Игорь Кобзев побывал в гостях у семьи пенсионеров – Виктора и Валентины Францевых. Приглашение глава региона получил во время встречи с жителями Нижнеудинска 27идекабря. Трехэтажный многоквартирный дом, в котором проживают Францевы, также был подтоплен. За чаепитием врио губернатора обсудил с хозяевами перспективы капитального ремонта строения. Кстати, накануне Нового года по поручению главы региона члены правительства Иркутской области вручили подарочные наборы к новогодним праздникам людям, пострадавшим от паводков летом этого года, проживающим в соцучреждениях. Среди получивших подарки – ветераны Великой Отечественной войны, «Дети войны», люди с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья, одиноко проживающие пожилые, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Охвачены все территории, попавшие в зону чрезвычайной ситуации. В сборах праздничных наборов приняли участие аграрии Иркутской области. В наборы вошла 21 позиция – это продукция, выращенная и произведенная на территории Приангарья. Новости по паводкам в Иркутской области летом 2019 года – на сайте Телеинформа. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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