Игорь Кобзев не исключил ослабления «коронавирусных» ограничений с 12 мая

Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - От соблюдения режима самоизоляции, введённого из-за распространения коронавируса, будут зависеть сроки возврата к нормальной жизни. Об этом врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил 29 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской области.

– С 12 числа, если ситуация стабилизируется, и эпидемия пойдет на спад, мы начнем смягчать ограничения, – сказал Игорь Кобзев. – От того, как в майские праздники мы будем соблюдать режим самоизоляции, зависит, насколько быстро вернемся к нормальной жизни.

По словам главы региона, в социальных сетях появились сообщения об открытии в Иркутске торгово-развлекательных центров «Сильвермолла», «Карамели», «Юбилейного» и других.

– Подчеркиваю: все центры должны быть закрыты до 11 мая включительно. Соответствующие ведомства должны ежедневно проводить проверки и штрафовать нарушителей, – сказал Игорь Кобзев.

Он также сообщил, что до 5 мая Роспотребнадзор разработает общие рекомендации по выходу из режима ограничений, и поручил региональному управлению подготовить аналогичный план действий с учетом наших особенностей, сообщает пресс-служба регправительства.

Также глава региона поручил председателю правительства области Константину Зайцеву начать работу над планом масштабных действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

Напомним, в России с учётом всех майских праздников период нерабочих дней из-за коронавируса продлится до 11 мая включительно. Об этом сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на президента РФ Владимира Путина.