ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Сегодня
Общество
29.04.2020

Игорь Кобзев не исключил ослабления «коронавирусных» ограничений с 12 мая

Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - От соблюдения режима самоизоляции, введённого из-за распространения коронавируса, будут зависеть сроки возврата к нормальной жизни. Об этом врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил 29 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской области.

– С 12 числа, если ситуация стабилизируется, и эпидемия пойдет на спад, мы начнем смягчать ограничения, – сказал Игорь Кобзев. – От того, как в майские праздники мы будем соблюдать режим самоизоляции, зависит, насколько быстро вернемся к нормальной жизни.

По словам главы региона, в социальных сетях появились сообщения об открытии в Иркутске торгово-развлекательных центров «Сильвермолла», «Карамели», «Юбилейного» и других.

– Подчеркиваю: все центры должны быть закрыты до 11 мая включительно. Соответствующие ведомства должны ежедневно проводить проверки и штрафовать нарушителей, – сказал Игорь Кобзев.

Он также сообщил, что до 5 мая Роспотребнадзор разработает общие рекомендации по выходу из режима ограничений, и поручил региональному управлению подготовить аналогичный план действий с учетом наших особенностей, сообщает пресс-служба регправительства.

Также глава региона поручил председателю правительства области Константину Зайцеву начать работу над планом масштабных действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

Напомним, в России с учётом всех майских праздников период нерабочих дней из-за коронавируса продлится до 11 мая включительно. Об этом сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на президента РФ Владимира Путина.

иркутск коронавирус новости

Тэги:
 
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Другие новости раздела «Общество»:
Игорь Кобзев не исключил ослабления «коронавирусных» ограничений с 12 мая29.04.2020
2020-04-29-08-53-15
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - От соблюдения режима самоизоляции, введённого из-за распространения коронавируса, будут зависеть сроки возврата к нормальной жизни. Об этом врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил 29 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской области.
Дмитрий Медведев призвал членов «Единой России» направить месячную зарплату на помощь гражданам и медикам29.04.2020
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал членов политической организации направить месячную зарплату на помощь гражданам и медикам. Об этом председатель «Единой России» заявил во время онлайн-заседания президиума Генсовета партии.
В Иркутской области разыскивают родственников солдат, погибших в Чечне в годы Великой Отечественной войны29.04.2020
2020-04-29-04-40-17
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Активисты общественной организации «Наш дом – город Грозный» запустили всероссийскую акцию «Я вернулся, мама». Они разыскивают родственников погибших в Великой Отечественной войне красноармейцев, останки которых были найдены под Грозным. Некоторые из них были призваны из Иркутской области, сообщает портал «Открытые НКО».
В Иркутской области развернули 1195 коек для пациентов с коронавирусом29.04.2020
-1195-
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В семи инфекционных лечебных учреждениях Иркутской области подготовлено 1195 коек для больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
В России выходные дни из-за ситуации с коронавирусом объявили до 11 мая29.04.2020
Россия, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В России с учётом всех майских праздников период нерабочих дней из-за коронавируса продлится до 11 мая включительно. Об этом сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на президента РФ Владимира Путина.
В Иркутской области за сутки выявили 10 новых случаев заболевания коронавирусом29.04.2020
-10-
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 29 апреля официально подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом. Прирост составил 10 случаев за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.
Репутация в интернете очень важна для компаний, ведущих международную деятельность 28.04.2020
Интернет, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Публичный имидж часто играет огромную роль в ведении бизнеса, продвижении и построении карьеры отдельного человека. И поэтому востребованностью пользуется сейчас такая услуга, как управление репутацией в интернете.
Россия вышла на восьмое место в мире по числу заразившихся COVID-19, обойдя Иран29.04.2020
Россия, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Во вторник, 28 апреля, стало известно, что Россия обошла Иран и вышла на восьмое место в мире по числу людей, заболевших коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные оперштаба, пишут argumenti.ru.
Компания РУСАЛ открыла горячую линию AntiCovir1928.04.2020
Москва, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания РУСАЛ открыла горячую линию по вопросам противодействия коронавирусу  для сотрудников и жителей регионов присутствия. Позвонив по бесплатному номеру 8-800-234-07-25  можно проконсультироваться со специалистами по вопросам, связанным с профилактикой вируса, узнать о наиболее эффективных способах и методах защиты.
Депутат Василий Донских собрал 200 продуктовых наборов для нуждающихся семей микрорайона Первомайский28.04.2020
Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Двести продовольственных наборов собрал депутат думы Иркутска по избирательному округу №26 Василий Донских для нуждающихся семей микрорайона Первомайский. Кроме того, на средства депутата закуплены антисептики, маски и перчатки, которые также вошли в наборы, сообщает пресс-служба думы.
Иркутская область входит в десятку регионов-лидеров по количеству проведенных на COVID-19 тестов28.04.2020
-covid-19-
Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область входит в десятку регионов-лидеров по количеству проведенных на COVID-19 тестов. С начала эпидпериода в Приангарье проведено более 40 тысяч исследований.
Игорь Кобзев: условия пребывания пациентов на карантине в ГКБ № 9 проверят специалисты28.04.2020
Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Условия пребывания пациентов на карантине в городской клинической больнице № 9 проверят специалисты. Карантинные меры в лечебном учреждении продлятся до 10 мая. Врачи должны убедиться, что все пациенты здоровы и не опасны для общества. Об этом стало известно 28 апреля, во время заседания оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса на территории Иркутской области.
ИГМУ проверит иммунитет жителей Приангарья к коронавирусу28.04.2020
2020-04-28-08-40-42
Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный медицинский университет начал сбор сывороток крови жителей Приангарья, чтобы исследовать их на предмет возникновения антител, способствующих устойчивости организма к коронавирусу.
Иркутский областной онкологический диспансер продолжает принимать пациентов28.04.2020
Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной онкологический диспансер продолжает принимать пациентов. Проводятся операции, сеансы химио- и лучевой терапии. Об этом сообщила главный врач онкодиспансера Виктория Дворниченко.
Одна из популярных интернет-услуг – управление репутацией 28.04.2020
Интернет, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С развитием интернета, его всевозможных площадок, форумов, соцсетей стала довольно востребованной услуга «управление репутацией». Ее заказывают, чтобы в виртуальном пространстве было сформировано вокруг компании/бренда/отдельной личности положительное информационное поле. Обращаются за подобной услугой заказчики в разные структуры, один из надежных партнеров здесь - SERM агентство. Эта компания имеет большой опыт в данном сегменте. Ее специалисты проверят репутацию нужного объекта в виртуальном пространстве на наличие негатива, подберут методы работы с такой информацией и восстановят положительный информационный фон.
Сергей Сокол: волонтерский центр будет доставлять медикам бесплатные продуктовые наборы28.04.2020
Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Волонтерский центр «Единой России» безвозмездно предоставит продуктовые наборы для врачей и медперсонала больниц и поликлиник, где лечат больных с коронавирусом. Об этом заявил секретарь Иркутского регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Сергей Сокол.
Валентина Вобликова: режим самоизоляции в Приангарье могут продлить до 11 мая28.04.2020
-11-
Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Режим самоизоляции в Иркутской области могут продлить до 11 мая.
Александр Ведерников и Лариса Егорова передали партию антисептиков в дом престарелых в Маркова28.04.2020
Иркутский район, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Партию антисептических средств в Марковский геронтологический центр передали сегодня глава Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников и вице-спикер Лариса Егорова совместно с представителями ООО НПК «Атомхим». Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.
Трое больных коронавирусом в Иркутской области находятся в тяжелом состоянии28.04.2020
2020-04-28-06-08-50
Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Трое зараженных коронавирусной инфекцией в Иркутской области сегодня находятся в тяжелом состоянии.
В Иркутской области к утру 28 апреля официально подтверждено 104 случая заражения коронавирусом28.04.2020
-28-104-
Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 28 апреля официально подтверждено 104 случая заражения коронавирусом. Прирост составил три случая за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.
В Кремле сообщили, что Путин может выступить с новыми заявлениями о COVID-19 в течение недели28.04.2020
Москва, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Кремле сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин в период с 27 апреля по 3 мая может выступить с новым заявлением относительно ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране, пишут argumenti.ru.
Становится ли Россия полицейским государством? Иркутский историк задает резкие вопросы властям страны28.04.2020
2020-04-27-10-24-10
Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский историк Артем Ермаков на страницах журнала «Суждения» подводит предварительные политические итоги весны 2020 года и задает властям страны вопросы, главный из которых – не станет ли Россия полицейским государством. Как дал понять сам автор в своем аккаунте Facebook, обращение имеет характер открытого письма и к нему могут присоединиться желающие.
Ближайшая выдача продуктов школьникам-льготникам в Иркутске запланирована на 29 и 30 апреля27.04.2020
Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Обеспечение иркутских школьников из льготных категорий продуктовыми наборами обсудили на заседании постоянной комиссии думы Иркутска по социальной политике 27 апреля. Вопрос был внесен заместителями председателя думы Виталием Матвийчуком и Леонидом Усовым.
Комиссия думы Иркутска по социальной политике рассмотрела четыре вопроса27.04.2020
Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Заседание постоянной комиссии думы Иркутска по социальной политике состоялось 27 апреля. Депутаты обсудили четыре вопроса.
В Иркутской области за два дня к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции привлекли больше 200 человек27.04.2020
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за минувшие выходные сотрудники полиции совместно с представителями министерств, служб и агентств региона выявили 484 нарушителя самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Сергей Сокол поручил волонтерскому центру ЕР в Приангарье уделить особое внимание ветеранам27.04.2020
Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России» Сергей Сокол во время прямой линии с партийцами обсудил промежуточные итоги деятельности волонтерского центра по оказанию помощи жителям в связи с пандемией коронавируса.
В Иркутскую область поступили средства индивидуальной защиты для медиков27.04.2020
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Минздрав Иркутской области получил 200 тысяч респираторов и защитных масок, 50 тысяч защитных перчаток, почти 18 тысяч одноразовых хирургических халатов и более 9 тысяч защитных изолирующих костюмов.
Жителей Приангарья поздравляют с Днем российского парламентаризма27.04.2020
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Жителей Иркутской области поздравляют с Днем российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.
В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировали трех энцефалитных27.04.2020
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С начала сезона активности клещей на территории Иркутской области зарегистрировано 581 обращение по поводу клещей, из них 193 – среди детей. Исследовано 394 паразита, из них заражено клещевым энцефалитом – 3, боррелиозом – 69, другими клещевыми инфекциями – 18. Случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано.
ИК-6 из Иркутска предлагают перенести в Иркутский или Эхирит-Булагатский районы или в Ангарск27.04.2020
-6-
Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - ИК-6, расположенную в Свердловском районе Иркутска, предлагают перенести на территорию Ангарска, Иркутского или Эхирит-Булагатского районов. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы Сергея Тена.
В период самоизоляция увеличились продажи товаров повседневного спроса27.04.2020
Российская Федерация, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С введением режима самоизоляции российские торговые сети отмечают рост продаж товаров повседневного спроса. Резкий скачок продаж отмечен в начале-середине марта. В этот период список наиболее востребованных продуктов возглавили товары длительного хранения. Положительная динамика продаж наиболее сильно выразилась в Северо-Западном (+18,6%) и Центральном (+14,6%) регионах России.
Фонд Тена обеспечил защитными средствами врачей семи муниципалитетов Приангарья27.04.2020
2020-04-27-05-34-09
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Благотворительный фонд Юрия Тена совместно с волонтерским движением «Вместе», которое было создано для помощи пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области в 2019 году, продолжают оказывать помощь в период распространения коронавируса.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников27.04.2020
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Роспотребнадзор: в Иркутской области до конца апреля на кладбищах можно только проводить похороны27.04.2020
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области до 30 апреля включительно ограничен доступ на кладбища, за исключением случаев, связанных с погребением и оказанием ритуальных услуг.
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Приангарье перевалило за сотню27.04.2020
2020-04-27-02-21-47
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 27 апреля зарегистрирован 101 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом.
Читать все новости раздела «Общество»
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске