Игорь Кобзев оценил работу по оформлению цифровых пропусков в Тайшетском районе

Тайшетский район, 05.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Глава региона 4 мая проинспектировал работу стационарного поста ДПС в Тайшетском районе. Кроме сотрудников ГИБДД, здесь также работают специалисты центра «Мои документы», Роспотребнадзора и ГУ МЧС.

Водителям измеряют температуру, проверяют, есть ли симптомы ОРВИ. Сотрудники Роспотребнадзора выдают въезжающим постановление на самоизоляцию. Также предоставляются памятки по мерам профилактики.

Напомним, что с 1 мая каждый, кто пересекает границы региона, должен оформить электронный пропуск. Получить их с помощью портала «Госуслуги» на посту помогают работники центра «Мои документы».

С 1 мая такая работа ведется круглосуточно, в каждой смене – по четыре специалиста. За эти дни цифровые пропуска оформили уже более 200 человек, сообщает пресс-служба губернатора.

Необходимый для въезда в Иркутскую область пропуск действует в течение суток. В нем фиксируется маршрут передвижения, количество въезжающих, цель приезда. По прибытии на место человек отправляется на двухнедельную самоизоляцию.

В Иркутской области уже действуют посты на границах с Красноярским краем и Бурятией. Рассматривается возможность открытия постов в Тулуне, Бодайбо и Усть-Куте.

– Призываю всех с пониманием отнестись к этим вынужденным мерам. Главным образом, мы предупреждаем всех, что в Иркутской области сложная ситуация по коронавирусу. Здесь, на посту, помогут оформить цифровой пропуск, – сказал Игорь Кобзев. – Рассматриваем работу постов как профилактику дальнейшего распространения инфекции. Люди должны понимать, что в первую очередь мы беспокоимся об их здоровье.

Напомним, что цифровой пропуск можно оформить с помощью мобильного приложения "Госуслуги СТОП Коронавирус", установив его на свой телефон, или на едином портале государственных услуг по адресу https://propusk.gosuslugi.ru/