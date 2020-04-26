Игорь Кобзев ответил на вопросы жителей Приангарья по коронавирусу на горячей линии МФЦ

Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на горячей линии на базе МФЦ и центра «Мой бизнес» сам принимал звонки и консультировал жителей по самым актуальным вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба главы региона, он пояснил звонившим, что садоводческие маршруты в области запустят, если позволит эпидемиологическая обстановка. Игорь Кобзев отметил, что сейчас наступает период дачных работ. И, конечно, многие хотят знать, можно ли поехать на свои садоводческие участки. Он пояснил, что при наличии садоводческой книжки, ездить на дачный участок будет разрешено.

– По общественному транспорту будет несколько основных требований, которые необходимо соблюдать. Понимаем, что услугами автобусов пользуются в основном люди пожилого возраста, поэтому к таким перевозкам отнесемся с особым вниманием. Здесь необходимо и расширение автобусного парка, и соблюдение социальной дистанции между пассажирами, обязательная дезинфекция салона после каждого рейса и наличие средств дезинфекции внутри салона, – сказал врио главы региона.

Кроме того, в общественном транспорте необходимо быть в масках. О них Игорь Кобзев высказался отдельно. Глава Приангарья отметил, что необходимо разобраться с отсутствием этих средств защиты в аптеках. Многие частные компании отказываются приобретать их у ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база». С причинами еще предстоит разобраться. Врио губернатора подчеркнул, что в муниципальных аптеках маски есть. Сейчас их в области достаточное количество. Более того, скоро ожидается еще партия средств индивидуальной защиты.

Ежедневно на горячую линию поступает от пятисот до двух с половиной тысяч звонков. Всего только на базе МФЦ за 20 дней операторы приняли почти 26 тысяч обращений, связанных с коронавирусной инфекцией. Чаще всего люди спрашивают о том, как получить медицинскую помощь, можно ли сдать тест на коронавирус, как действовать по прибытию из других регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Сейчас в МФЦ дежурят специалисты различных областных министерств и ведомств, в том числе министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, министерства труда и занятости, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, службы потребительского рынка и министерства образования. Они консультируют операторов по различным сложным вопросам.