Игорь Кобзев поручил иркутским властям в кратчайшие сроки переселить жильцов аварийного общежития ИВВАИУ

Иркутск, 19.1.20 (ИА «Телеинформ»), – Вопрос с переселением пяти семей, проживающих в здании бывшего ведомственного общежития ИВВАИУ, должен быть решен течение месяца. Об этом на встрече с жителями сообщил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

– Власти Иркутска должны провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и принять решение. При необходимости здесь нужно вводить режим ЧС. Здесь проживают семьи с детьми, люди не могут находиться в таких условиях. Я настоятельно рекомендую властям города в кратчайшие сроки закрыть эту тему, – сказал Игорь Кобзев.

Как сообщает пресс-служба облправительства, врио губернатора также побывал в гостях у одной из семей, где воспитывается четверо детей, один из которых имеет инвалидность. Хозяйка Наталья Чуприна рассказала о том, что администрация города предлагала ее семье переехать в маневренный фонд, но условия проживания там практически не отличаются от нынешних.

– Обязательно учитывать мнение людей. Не нужно их переселять в такие же условия. Если нет подходящего маневренного фонда, предоставляйте гостиницы. Помогайте решать родителям вопросы с доставкой детей в школы и детские сады, – обратился Игорь Кобзев к главе Октябрьского округа Иркутска Владимиру Преловскому.

Напомним, ранее СУ СКР по Иркутской области начал проверку условий проживания в иркутском общежитии ИВВАИУ. Ситуацией правоохранители заинтересовались после выхода в свет сюжета о том, что здание находится в аварийном состоянии и проживающие в нем семьи с детьми поставлены в крайне тяжелые бытовые условия.