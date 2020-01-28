|Общество
|28.01.2020
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Игорь Кобзев поручил создать рабочую группу на случай ухудшения ситуации с гриппом или выявления коронавируса
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Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 28 января поручил областному министерству здравоохранения незамедлительно организовать мониторинг заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусной инфекцией.
Поручение он озвучил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает пресс-служба губернатора.
– Необходимо подготовить распоряжение о мерах профилактики и организации медпомощи в период подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями в Иркутской области с учетом эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, – сообщил Игорь Кобзев.
Исполняющий обязанности главы региона поручил создать межведомственную рабочую группу, в которую должны войти представители Роспотребнадзора и Росздравнадзора по Иркутской области, МСЧ «Аэропорт Иркутск», дирекции ВСЖД ОАО «РЖД» и иных структур.
– Мы должны быть готовы к любым нештатным ситуациям, – подчеркнул Игорь Кобзев. – В регионе принимаются ограничительные меры, но мы должны прослеживать ситуацию на шаг вперед. Поручаю министерству здравоохранения разработать план дополнительных мероприятий.