Игорь Кобзев поручил создать рабочую группу на случай ухудшения ситуации с гриппом или выявления коронавируса

Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 28 января поручил областному министерству здравоохранения незамедлительно организовать мониторинг заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусной инфекцией.

Поручение он озвучил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает пресс-служба губернатора.

– Необходимо подготовить распоряжение о мерах профилактики и организации медпомощи в период подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями в Иркутской области с учетом эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, – сообщил Игорь Кобзев.

Исполняющий обязанности главы региона поручил создать межведомственную рабочую группу, в которую должны войти представители Роспотребнадзора и Росздравнадзора по Иркутской области, МСЧ «Аэропорт Иркутск», дирекции ВСЖД ОАО «РЖД» и иных структур.

– Мы должны быть готовы к любым нештатным ситуациям, – подчеркнул Игорь Кобзев. – В регионе принимаются ограничительные меры, но мы должны прослеживать ситуацию на шаг вперед. Поручаю министерству здравоохранения разработать план дополнительных мероприятий.