Игорь Кобзев поручил создать в Иркутской области месячный запас средств индивидуальной защиты

Иркутская область, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В первую очередь, речь идет о масках, перчатках и других средствах защиты для медицинского персонала в больницах и обсерваторах.

Такое поручение Минздраву Приангарья и региональному министерству экономического развития дал исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения на территории области коронавируса.

– Нужно определиться со складскими помещениями. Процесс пополнения резерва должен идти непрерывно. Не должно быть моментов, когда мы не сможем обеспечить средствами индивидуальной защиты персонал больниц и обсерваторов. Ко вторнику прошу представить график, какие поставки, что еще нужно, чтобы койко-места и медики были обеспечены всем необходимым, – сказал Игорь Кобзев.

Врио губернатора обратил внимание членов штаба, что по-прежнему не хватает медицинских масок в аптеках.

– Ситуацию с отсутствием масок в аптечных пунктах необходимо исправлять немедленно! Крупные поставки уже идут, следует грамотно распределять маски, с учетом потребностей, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Во время заседания был также затронут вопрос посещения верующими храмов в дни религиозных праздников, сообщает пресс-служба губернатора. Члены оперативного штаба призывают жителей области оставаться дома, не находиться в местах массового скопления людей. Если же человек все же решит отправиться в храм, необходимо соблюдать санитарно-гигиенические правила.

В настоящее время в Иркутской области подтверждено 28 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Два человека скончались, 26 пациентов проходят лечение, состояние некоторых оценивается как тяжелое.

Как рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по Иркутской области Дмитрий Савиных, среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией два ребенка – 11 и 12 лет. В возрастной группе от 18 до 30 лет – 2 человека, от 31 года до 45 лет – 8 человек, от 46 до 60 лет – 8 человек, старше 60 лет – 8 человек.

В Иркутской области уже зарегистрировано 15 внутренних очагов COVID-19. Всего в регионе проведено 12357 исследований на коронавирус.