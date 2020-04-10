ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Сегодня
Общество
11.04.2020

Игорь Кобзев поручил создать в Иркутской области месячный запас средств индивидуальной защиты

Иркутская область, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В первую очередь, речь идет о масках, перчатках и других средствах защиты для медицинского персонала в больницах и обсерваторах.

Такое поручение Минздраву Приангарья и региональному министерству экономического развития дал исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения на территории области коронавируса.

– Нужно определиться со складскими помещениями. Процесс пополнения резерва должен идти непрерывно. Не должно быть моментов, когда мы не сможем обеспечить средствами индивидуальной защиты персонал больниц и обсерваторов. Ко вторнику прошу представить график, какие поставки, что еще нужно, чтобы койко-места и медики были обеспечены всем необходимым, – сказал Игорь Кобзев.

Врио губернатора обратил внимание членов штаба, что по-прежнему не хватает медицинских масок в аптеках.

– Ситуацию с отсутствием масок в аптечных пунктах необходимо исправлять немедленно! Крупные поставки уже идут, следует грамотно распределять маски, с учетом потребностей, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Во время заседания был также затронут вопрос посещения верующими храмов в дни религиозных праздников, сообщает пресс-служба губернатора. Члены оперативного штаба призывают жителей области оставаться дома, не находиться в местах массового скопления людей. Если же человек все же решит отправиться в храм, необходимо соблюдать санитарно-гигиенические правила.

В настоящее время в Иркутской области подтверждено 28 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Два человека скончались, 26 пациентов проходят лечение, состояние некоторых оценивается как тяжелое.

Как рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по Иркутской области Дмитрий Савиных, среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией два ребенка – 11 и 12 лет. В возрастной группе от 18 до 30 лет – 2 человека, от 31 года до 45 лет – 8 человек, от 46 до 60 лет – 8 человек, старше 60 лет – 8 человек.

В Иркутской области уже зарегистрировано 15 внутренних очагов COVID-19. Всего в регионе проведено 12357 исследований на коронавирус.

Игорь Кобзев поручил создать в Иркутской области месячный запас средств индивидуальной защиты

Тэги:
 
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Другие новости раздела «Общество»:
Еще один рейс из Бангкока в Иркутск запланирован на 14 апреля11.04.2020
Иркутск, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Очередной авиарейс из Бангкока, на котором планируется вывезти россиян в Иркутск, планируется совершить 14 апреля. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Таиланде.
Игорь Кобзев поручил создать в Иркутской области месячный запас средств индивидуальной защиты11.04.2020
2020-04-11-12-21-21
Иркутская область, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В первую очередь, речь идет о масках, перчатках и других средствах защиты для медицинского персонала в больницах и обсерваторах.
Жителей Иркутской области приглашают поучаствовать в создании интерактивной выставки, приуроченной к Году памяти и славы11.04.2020
Москва, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) объявило о начале сбора информационных материалов для интерактивной выставки, посвященной героизму, культурному многообразию и единству советского народа в годы Великой Отечественной войны.
В Иркутской области официально подтверждено 28 случаев заболевания коронавирусом11.04.2020
Иркутская область, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – На утро 11 апреля в Иркутской области зафиксировано 28 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Шелеховском районе11.04.2020
2020-04-11-02-27-41
Иркутская область, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – По информации из телеграм-канала регионального оперативного штаба, число территорий Иркутской области, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, выросло до шести.
Переулок имени героя: «сын» иркутской школы и лётчик-штурмовик Анатолий Богданов11.04.2020
2020-04-11-02-04-09
Иркутск, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В самом центре Иркутска между зданиями цирка и «Востсибугля» притаился переулок Богданова. Своим названием, которое носит уже больше 50 лет, он обязан лётчику и Герою Советского Союза Анатолию Богданову. Именно об истории переулка и человеке, чьим именем он назван, пойдёт речь в новом материале проекта Телеинформа «Улицы имени Победы».
Акции Московской биржи: особенности инвестирования10.04.2020
2020-04-10-10-13-48
Москва, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - ПАО Московская биржа - крупнейшая российская площадка, основным источником дохода которой стали торговые комиссии, процентная прибыль, полученная с инвестирования клиентских остатков. Группа Московская биржа работает с фондовым, сырьевым, валютным рынками, предоставляет услуги клиринга, расчетно-депозитарное обслуживание.
В Иркутской области переходят ко второму этапу оказания медпомощи при коронавирусе10.04.2020
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в связи с ростом заболеваемости переходят ко второму этапу оказания медпомощи при коронавирусе.
В Иркутске объявлен сбор помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за коронавируса10.04.2020
Иркутск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске объявлен сбор помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в условиях ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции. Администрация Иркутска обращается к предпринимателям с просьбой оказать содействие в предоставлении продуктовых наборов.
Организации Иркутской области приглашают поучаствовать в «Премии МИРа» за добрые дела10.04.2020
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Организации Иркутской области приглашают поучаствовать в 9 ежегодной международной «Премии МИРа» за добрые дела жителям России и соотечественникам. Заявки принимаются до 20 августа, сообщают организаторы.
Сергей Сокол: работа добровольцев становится всё более востребованной10.04.2020
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол на встрече с активистами Волонтерского центра по оказанию помощи жителям Иркутской области сообщил, что работа добровольцев в нынешней ситуации становится всё более востребованной. Об этом пишет пресс-служба ЕР.
Жители Омска, находясь на самоизоляции, массово переносят санузлы и кухни10.04.2020
2020-04-10-08-38-39
Омск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Кто как проводит время в России на самоизоляции. В Омске, к примеру, некоторые горожане решились на смену сантехники, перенос кухни в коридор или комнату, а также размещают дополнительные санузлы в кладовых помещениях как в частных домах, так и в квартирах. С начала марта здесь отмечается рост спроса на строительные и отделочные материалы. А организации в свою очередь стараются обеспечить бесплатную доставку товаров потребителям.
Около тысячи масок планируют сшить волонтеры Приангарья10.04.2020
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Представители молодежного правительства Иркутской области организовали пошив многоразовых масок на базе Иркутского государственного медицинского университета. В производстве одного из самых востребованных сейчас элементов индивидуальной защиты им помогают волонтёры студенческого отряда ИГМУ «Симулянт». Об этом рассказали в министерстве по молодежной политике Приангарья.
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 19 апреля10.04.2020
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Волонтёры БрАЗа начали снабжать пенсионеров и ветеранов завода помощью10.04.2020
Братск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Пенсионеров и ветеранов–металлургов БрАЗа начали снабжать гуманитарной помощью. Социальную ответственность на себя взяла компания РУСАЛ. Пожилым горожанам доставят почти 30 тонн продуктовых наборов
В Иркутской области ряд медучреждений закрыт на карантин10.04.2020
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ряд медицинских учреждений, где выявлены контакты с больными коронавирусом, закрыты на карантин.
Иркутский областной клинический госпиталь ветеранов войн перепрофилируют в инфекционный10.04.2020
2020-04-10-03-22-43
Иркутск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил 9 апреля Иркутский областной клинический госпиталь ветеранов войн. Учреждение перепрофилируется в инфекционный госпиталь.
Андрей Чернышев: патриотическая акция «Единой России» меняет формат10.04.2020
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Ограничения, связанные с мерами по борьбе с распространением коронавируса, заставили изменить формат Всероссийской патриотической акции «Юные герои Великой Победы», которая проводится в рамках партийного проекта «Культура малой Родины». Об этом сообщает «Единая Россия» со ссылкой на «Сибирский характер».
В Иркутской области у 20 человек получен сомнительный анализ на коронавирус10.04.2020
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на утро 10 апреля еще у 20 человек получен сомнительный анализ на коронавирус. Об этом на заседании внеочередной сессии Законодательного собрания Иркутской области сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев.
В Приангарье на утро 10 апреля зарегистрировано 22 случая заболевания коронавирусной инфекцией10.04.2020
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по данным на 9:00 10 апреля зарегистрировано 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Данные опубликованы на сайте министерства здравоохранения региона.
На юге Иркутской области ввели особый противопожарный режим10.04.2020
2020-04-09-16-14-16
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На южных территориях Иркутской области с 8:00 10 апреля до 8:00 15 июня 2020 года введен особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба губернатора.
Срок действия водительских прав и паспортов россиян продлят10.04.2020
Москва, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин обратился к правительству страны с поручением создать механизм автоматического продления срока действия паспортов, водительских прав и других удостоверений личности россиян как минимум на три месяца, сообщает «Афанасий бизнес» со ссылкой на РБК.
Главный эпидемиолог Ирина Лисянская заверила, что у жителей Приангарья еще не выработался иммунитет к коронавирусу09.04.2020
2020-04-09-09-04-52
Иркутская область, 09.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Главный внештатный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Иркутской области Ирина Лисянская опровергла миф о том, что большинство жителей региона уже переболели коронавирусной инфекцией и у них выработался иммунитет к этому возбудителю. Заявление она сделала на заседании комитета по здравоохранению Заксобрания региона.
В Вихоревке готовится к выписке пациент с коронавирусом09.04.2020
Вихоревка, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В инфекционном отделении Вихоревской городской больницы готовится к выписке пациент с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Братской райбольницы.
Режим самоизоляции в Иркутской области рекомендуют продлить09.04.2020
Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Режим самоизоляции, который действует в Иркутской области до 12 апреля, предлагают продлить. Речь об этом шла утром 9 апреля на заседании штаба по противодействию распространению на территории региона коронавирусной инфекции.
Школьники Иркутска получат компенсацию за бесплатные завтраки и обеды продуктами09.04.2020
Иркутск, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В целях поддержки социально незащищенных категорий в Иркутске с 13 апреля 19 тысяч школьников будут обеспеченны сухими пайками на период дистанционного обучения.
В Усолье-Сибирском начали шить маски и защитные халаты09.04.2020
Усолье-Сибирское, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском из-за недостатка в аптеках региона медицинских масок организовали пошив гигиенических масок и защитных халатов. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР со ссылкой на мэра города Максима Торопкина.
К началу апреля жители Приангарья сняли с себя более 20 клещей, у одного нашли боррелиоз09.04.2020
-20-
Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано 24 обращения по поводу присасывания паразитов, из них 11 – среди детей. Исследовано 15 клещей, один из них оказался заражен боррелиозом.
Светлана Семенова: в Иркутской области с каждым годом снижается рождаемость09.04.2020
2020-04-09-04-57-46
Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В последние годы в Иркутской области постоянно происходит снижение рождаемости. Об этом депутатам Законодательного собрания региона сообщила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова.
«Сибирский зоопарк» в иркутском микрорайоне Солнечный просит помощи09.04.2020
Иркутск, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В «Сибирский зоопарк» в иркутском Солнечном перевезли 17 обезьян, которые ранее находились в закрытом из-за режима самоизоляции торговом центре. Об этом сообщается в паблике организации в соцсетях.
В Иркутской области на утро 9 апреля зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом09.04.2020
-9-21-
Иркутская область, 09.04.20 (ИА «Телеинформ»), -  В Иркутской области на утро 9 апреля зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом. Количество летальных случаев не изменилось, их по-прежнему два. Об этом сообщили на комитете по здравоохранению и соцзащите при Законодательном собрании Иркутской области.
Новости киберспорта: Финальные матчи LCS Spring 2020 пройдут онлайн, ставки КС ГО, Колин Solo и FlyQuest 08.04.2020
----lcs-spring-2020-------solo--flyquest-
Интернет, 8.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Киберспорт все больше увлекает своей непредсказуемостью и доступностью. Для профессиональных игроков это также возможность общаться с единомышленниками, разделяющими их взгляды. Недавно Колин Solo – один из американских игроков в League of Legends выразил благодарность FlyQuest за игру в LCS Spring 2020. После скандала с Echo Fox он долго не мог найти работу в других клубах. Чтобы сохранить форму, Колину приходилось играть в рейтинговые матчи, что не осталось незамеченным.
Новости игрового сегмента: Казино Х предлагает азартные игры, работники казино меньше страдают от игорной зависимости08.04.2020
2020-04-08-17-39-24
Интернет, 8.04.20 (ИА «Телеинформ»), - По мнению правительства многих юрисдикций Азии, работники казино в большей степени подвержены развитию игорной зависимости, так как слишком вовлечены в рабочий процесс. Исследователи гемблинга попытались развенчать этот миф и провели ряд опросов среди сотрудников казино. Согласно полученным результатам оказалось, что работники гемблинг-индустрии проводят столько же времени за азартными развлечениями, как и большинство жителей Макао. Если сравнивать с административными районами Китая, то они играют даже реже них и предпочитают не делать большие ставки.
Общение и юмор помогут российским семьям пережить карантин09.04.2020
Интернет, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Карантин стал серьезным испытанием для многих семей не только в России, но и во всем мире.
Медики Иркутской области получили четыре автомобиля скорой помощи08.04.2020
Иркутская область, 8.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Медики Иркутской области получили четыре новых автомобиля скорой помощи. Договоренность о поставке автомобилей была достигнута во время встречи исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и бизнесмена Олега Дерипаски 29 марта, сообщает пресс-служба главы региона.
Читать все новости раздела «Общество»
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске