Игорь Кобзев потребовал обеспечить госпитали для коронавирусных больных психологами

Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании оперштаба 6 мая временно испольняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратил особое внимание главных врачей больниц, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией, на психологическую работу с больными и их родственниками.

Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

– Предлагаю изменить штатные расписания всех лечебных учреждений, в которых есть пациенты с коронавирусом, и ввести должность специалиста, ответственного за взаимодействие с родственниками пациентов. С завтрашнего дня люди должны приступить к работе. В каждом таком лечебном учреждении необходимо обеспечить наличие психолога, – сказал врио губернатора.

Напомним, по данным на утро 6 мая, в Иркутской области зарегистрировано 237 случаев заболевания COVID-2019. Выздоровело 67 пациентов, умерло шесть человек.

Среди детей до 17 лет в регионе зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число заболевших фиксируется в возрастной группе от 30 до 49 лет – 77 случаев. В 66,7% случаев отмечается бессимптомное течение болезни.

В Иркутской области за весь период пандемии проведено более 51 тысячи исследований на коронавирус, обследовано почти 46 тысяч человек.