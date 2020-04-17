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Общество
19.04.2020

Игорь Кобзев поздравил работников службы занятости населения с профессиональным праздником

Иркутская область, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поздравляет работников службы занятости населения с профессиональным праздником, который отмечается 19 апреля.

Уважаемые работники службы занятости населения Иркутской области!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

За годы своей деятельности служба занятости показала, что способна эффективно противостоять безработице и не допускать социальной напряженности на рынке труда.

Постоянно расширяется спектр государственных услуг в сфере содействия занятости населения, повышается их качество и доступность, открываются новые возможности для граждан и работодателей. Благодаря вашей слаженной работе жители нашего региона получают помощь в трудоустройстве и самореализации.

Примите слова благодарности за ваш добросовестный труд и преданность избранному делу.

Уверен, что вы и в дальнейшем будете с успехом выполнять поставленные перед вами задачи и вносить весомый вклад в социально-экономическое развитие региона.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых профессиональных успехов и удачи во всех начинаниях!

Временно исполняющий обязанности

губернатора Иркутской области Игорь Кобзев

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