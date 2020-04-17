|Общество
|19.04.2020
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Игорь Кобзев поздравил работников службы занятости населения с профессиональным праздником
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Иркутская область, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поздравляет работников службы занятости населения с профессиональным праздником, который отмечается 19 апреля.
Уважаемые работники службы занятости населения Иркутской области!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
За годы своей деятельности служба занятости показала, что способна эффективно противостоять безработице и не допускать социальной напряженности на рынке труда.
Постоянно расширяется спектр государственных услуг в сфере содействия занятости населения, повышается их качество и доступность, открываются новые возможности для граждан и работодателей. Благодаря вашей слаженной работе жители нашего региона получают помощь в трудоустройстве и самореализации.
Примите слова благодарности за ваш добросовестный труд и преданность избранному делу.
Уверен, что вы и в дальнейшем будете с успехом выполнять поставленные перед вами задачи и вносить весомый вклад в социально-экономическое развитие региона.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых профессиональных успехов и удачи во всех начинаниях!
Временно исполняющий обязанности
губернатора Иркутской области Игорь Кобзев