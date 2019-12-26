Игорь Кобзев поздравил сотрудников и ветеранов МЧС Приангарья с Днем спасателя

Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поздравил представителей МЧС с Днем спасателя.

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС! Поздравляю всех сотрудников Главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям России по Иркутской области с профессиональным праздником – Днем спасателя Российской Федерации!

Сотрудники управления выполняют сложную и ответственную работу, часто связанную с опасностью для жизни. Опыт, отвага и мужество, готовность к самопожертвованию во имя спасения людей – вот те черты характера, которые свойственны каждому спасателю

Жители Иркутской области знают, что сотрудники МЧС всегда придут на помощь и окажут поддержку в непростой ситуации. В этом году, в период самого масштабного паводка в истории региона, спасатели с первых минут объявления чрезвычайной ситуации находились на переднем крае борьбы со стихией, помогая пострадавшим, спасая людей и имущество. И сегодня вы продолжаете работать в подтопленных территориях, решая самые сложные вопросы ликвидации последствий наводнения.

Примите слова благодарности за ваш труд, ответственный подход к делу, умение эффективно действовать в экстремальных условиях и неизменную готовность к выполнению своих профессиональных обязанностей.

От души желаю коллективу Главного управления МЧС России по Иркутской области, ветеранам службы доброго здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности во благо России и Иркутской области!

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев