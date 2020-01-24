Игорь Кобзев поздравил студентов с Татьяниным днем

Иркутск, 26.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев встретился со студентами юридического факультета Иркутского госуниверситета 25 января. Он поздравил будущих специалистов с их праздником, сообщает пресс-служба главы региона.

Также врио губернатора встретился со студенческим активом на площадке госуниверситета, но еще больше ребят ждали главу региона на катке острова Конный, где прошли мероприятия, приуроченные к празднику.

– Я пообщался с молодежью, у каждого из них уже есть планы на будущее. Надеюсь, что они связаны с Иркутской областью. Студенты – это движение вперед. А такое движение нам необходимо, – отметил Игорь Кобзев.

В 25 вузах Иркутской области обучаются около 70 тысяч студентов из 69 субъектов РФ, стран ближнего зарубежья, Китая, Монголии, Индии, Египта и Нигерии. Наиболее востребованные специальности в последние годы: инженерное дело, технологии и технические науки, науки об обществе, образование и педагогика.

Вопросы, заданные временно исполняющему обязанности губернатора, касались поддержки студентов и молодых семей, льготного проезда в общественном транспорте, повышения стипендии. В завершение разговора Игорь Кобзев поблагодарил молодежь за помощь в ликвидации последствий ЧС в Тулуне прошлым летом.