Игорь Кобзев: условия пребывания пациентов на карантине в ГКБ № 9 проверят специалисты

Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Условия пребывания пациентов на карантине в городской клинической больнице № 9 проверят специалисты. Карантинные меры в лечебном учреждении продлятся до 10 мая. Врачи должны убедиться, что все пациенты здоровы и не опасны для общества. Об этом стало известно 28 апреля, во время заседания оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса на территории Иркутской области.

– В социальных сетях вызвало резонанс сообщение одной из пациенток больницы №9. Человек был направлен в лечебное учреждение в начале апреля со своим заболеванием. В больнице выявили коронавирус, всех поместили на карантин на 14 дней. Но когда прошли почти две недели, в медучреждении выявили еще один случай коронавирусной инфекции. Людей вновь оставили на двухнедельный карантин. Всех пациентов протестировали. Анализы на COVID у них отрицательные, но медики должны провести дополнительные обследования, чтобы не осталось никаких сомнений. После этого будет рассмотрен вопрос о возможности отпустить некоторых пациентов на основании медицинских показаний на самоизоляцию в домашних условиях. Пока же считаю целесообразным подключить к работе с пациентами психолога, - заявил Игорь Кобзев.

Как сообщила ведущий психолог ГУ МЧС России по Иркутской области Оксана Серазтдинова, их ведомство готово в дистанционной форме консультировать пациентов в случае необходимости.

Также Игорь Кобзев поручил региональному Роспотребнадзору и министерству здравоохранения Иркутской области проверить условия содержания пациентов в ГКБ №9.

В Иркутской области за все время было выявлено 104 случая коронавирусной инфекции, 33 пациента выздоровели, четверо скончались. Сейчас на лечении в медучреждениях Приангарья находятся 66 пациентов, один в Забайкальском крае. За минувшие сутки выявлено трое вновь заразившихся. Двое из них прибыли из неблагополучных по коронавирусу территорий России. Показатель на 100 тыс. населения региона составляет 4,3.