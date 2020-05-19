Игорь Кобзев: в области свободно еще 70,2% коек для больных с коронавирусом

Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, принимаемые в субъектах Сибирского федерального округа, обсудил сегодня, 20 мая, полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло с главами регионов. Совещание прошло в режиме видеоконференции.

Как сообщает пресс-служба главы региона, полпред президента подчеркнул, что в соответствии с указом главы государства, выход из режима ограничительных мер должен быть поэтапным, все мероприятия необходимо согласовывать с Роспотребнадзором РФ и главными санитарными врачам в субьектах Федерации.

Одной из важных задач, которая поставлена президентом РФ перед руководителями регионов, - обеспечение дополнительных выплат персоналу медицинских организаций, контактирующему с коронавирусными пациентами.

– Организуйте работу так, чтобы были опережающие выплаты. Этот вопрос необходимо держать на особом контроле. Люди должны получать выплаты в положенном объеме и вовремя. Они сейчас находятся на передовой. Кроме того, необходимо на портале «Госуслуги» ежедневно отсматривать жалобы медиков, реагировать на все ситуации, проводить разъяснительную работу. В этом вопросе оперативно сработала Иркутская область, ее глава Игорь Иванович Кобзев своевременно провел встречи с персоналом скорой помощи, вопрос с выплатами решен, – сообщил Сергей Меняйло.

В общении с главами субъектов полномочный представитель президента в СФО подчеркнул, что во всех регионах должен быть организован достаточный резерв коечных мест.

– В Иркутской области развернуто 1 195 коек (836 - оборудованных кислородом, 418 - ИВЛ) в семи переоборудованных и переоснащенных инфекционных госпиталях. Наличие свободного коечного фонда для лечения больных СOVID-2019 – 70,2% при нормативе не менее 50%,- сообщил Игорь Кобзев.

Охват тестированием на 100 тысяч населения составляет 124,8 за последние семь дней при нормативе 70 на 100 тысяч населения. Проведено 87 321 исследование на COVID-2019, количество обследованных – 79 320 человек.