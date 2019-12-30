Иркутск, 7.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Накануне Рождества Христова временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев встретился с митрополитом Иркутским и Ангарским Максимилианом в Знаменском соборе Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Для владыки это новое место служения, куда он был назначен решением Священного Синода от 26 декабря 2019 года и 3 января 2020 года возведен в сан митрополита. Прежний епархиальный предстоятель владыка Вадим, занимавший кафедру 30 лет, назначен митрополитом Ярославским и Ростовским.

Глава региона Игорь Кобзев и митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан поздравили друг друга с Рождеством Христовым, а также договорились о дальнейшем взаимодействии.