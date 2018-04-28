Игорная индустрия: новое заведение в Великобритании, казино Вулкан, опрос по спортивным ставкам и другие события

Интернет, 2.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Великобритании распахнет свои двери новое казино. Это событие произойдет уже в конце мая текущего года. Точная дата – двадцать пятое число. Находится Century Casino Bath в Бате. Далеко от России. Но у пользователей интернета есть выход – выйти на виртуальные клубы, например, на казино Вулкан. К слову, во многих заведениях, работающих «онлайн», можно играть без регистрации и бесплатно, и казино Вулкан также предоставляет посетителям такую возможность. Для этого пользователи могут пробовать свои силы в демо-версиях разных игр. Время, как правило, в виртуальных заведениях в этом процессе не ограничено. В целом в этом казино в широком выборе представлены самые популярные игры и пользователь отлично может провести свой досуг. Вернемся к британскому казино. Разрешение на строительство было получено еще в 2014 году. Что ждет посетителей в новом заведении? Его владельцы рассказали, что это: восемнадцать игровых столов;

тридцать пять игровых автоматов;

отель на сто сорок семь номеров;

итальянские рестораны. Опрос о спортставках был проведен в Америке В Штатах был проведен опрос, касающийся спортивных ставок. Согласно данным, большинство жителей Америки хотят, чтобы контроль за ставками на спорт осуществлялся отдельными штатами, а не федеральным правительством. За власти штатов отдали свои голоса шестьдесят два процента респондентов. Двадцать семь процентов опрошенных устроил бы федеральный надзор. За легализованные ставки выступили пятьдесят пять процентов опрощенных, тридцать пять процентов против этого. Законные ставки положительно оценили больше мужчины, чем женщины, шестьдесят три и сорок семь процентов соответственно. О консолидации сингапурского игорного рынка В городе-государстве Сингапуре власти выступили с инициативой консолидации игорного рынка. Цель – защитить игорный сегмент, который приносит правительству доход. Игорные аспекты необходимо объединить, чтобы рынок мог стабильно развиваться, и также нужно создать более согласованную единую надзорную систему над азартными играми. Игорный бизнес пополнил московскую казну В казну столицы от игорного сегмента в первом квартале текущего года поступило больше пятидесяти миллионов рублей. Этот показатель намного превышает прошлогодние поступления. За двенадцать месяцев 2017 года налоги на игорный бизнес составили семьдесят миллионов рублей. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.