|Общество
|23.09.2018
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Игорная сфера: казино Spin City, преобразования в Беларуси
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Интернет, 23.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В казино люди играют уже очень давно, а с развитием интернет-технологий завоевывать свою аудиторию стали и заведения виртуального пространства. Первое казино в Сети появилось практически сразу после возникновения интернета. Это случилось в 1996 году. Затем идею стали воплощать и другие сайты.
Игровой виртуальный клуб
Некоторые пользователи, стремясь азартно провести досуг, выбирают игровые автоматы SpinCity. Их предлагает своим клиентам казино Spin City. Приветствующий баннер заведения сразу уведомляет гостей о том, что здесь собраны лицензионные игры и организованы быстрые выплаты. Сайт предлагает пользователям пройти регистрацию. В разделах ресурса можно найти:
Также можно пройтись по всей линейке предоставляемых игр.
Раздел "Играть на деньги" сориентирует, как осуществить такой вид времяпрепровождения. Согласно информации ресурса, первый шаг в этом направлении - зарегистрироваться, нажав на соответствующую функцию. Дальше идет заполнение анкеты и на сайте создается аккаунт для желающего играть и выигрывать. Есть у предлагаемых игр еще и бесплатный режим. Он может подойти для тех игроков, кто не так увлечен денежными перспективами, и нравится им лишь сам процесс игры. Но и те люди, кто любит игры на деньги, иногда не упускают возможность попробовать "демо". Это дает пользователям возможность как следует уяснить для себя правила выбранного игорного продукта, может быть, найти какие-то перспективные решения, которые помогут потом при игре на деньги.
Сайт ориентирует гостей на то, что на площадке нет проблем с вводом и выводом средств. А когда возникают какие-либо вопросы, пользователь может обратиться к специалистам службы техподдержки.
Преобразования игорной сферы в Беларуси
Ничто не стоит на месте, в том числе и игорная сфера. Ее функционирование иногда нуждается в преобразованиях. К примеру, некоторые новшества ожидают этот сегмент в Республике Беларусь. Для игры будет увеличен возрастной порог. Сейчас это 18 лет, а в планах поднять его до 21 года. Игорные заведения государства должны быть оборудованы камерами. Это позволит контролирующим структурам не только отслеживать количество посетителей, но и "присматривать" за оборотом средств.
С августа следующего года онлайн-заведения страны не смогут осуществлять свою деятельность не имея лицензии. Также виртуальные казино должны будут подключиться к системе кассовых аппаратов.
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