Игорная сфера: казино Spin City, преобразования в Беларуси

Интернет, 23.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В казино люди играют уже очень давно, а с развитием интернет-технологий завоевывать свою аудиторию стали и заведения виртуального пространства. Первое казино в Сети появилось практически сразу после возникновения интернета. Это случилось в 1996 году. Затем идею стали воплощать и другие сайты. Игровой виртуальный клуб Некоторые пользователи, стремясь азартно провести досуг, выбирают игровые автоматы SpinCity. Их предлагает своим клиентам казино Spin City. Приветствующий баннер заведения сразу уведомляет гостей о том, что здесь собраны лицензионные игры и организованы быстрые выплаты. Сайт предлагает пользователям пройти регистрацию. В разделах ресурса можно найти: популярные игры;

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игры, рекомендуемые самим заведением. Также можно пройтись по всей линейке предоставляемых игр. Раздел "Играть на деньги" сориентирует, как осуществить такой вид времяпрепровождения. Согласно информации ресурса, первый шаг в этом направлении - зарегистрироваться, нажав на соответствующую функцию. Дальше идет заполнение анкеты и на сайте создается аккаунт для желающего играть и выигрывать. Есть у предлагаемых игр еще и бесплатный режим. Он может подойти для тех игроков, кто не так увлечен денежными перспективами, и нравится им лишь сам процесс игры. Но и те люди, кто любит игры на деньги, иногда не упускают возможность попробовать "демо". Это дает пользователям возможность как следует уяснить для себя правила выбранного игорного продукта, может быть, найти какие-то перспективные решения, которые помогут потом при игре на деньги. Сайт ориентирует гостей на то, что на площадке нет проблем с вводом и выводом средств. А когда возникают какие-либо вопросы, пользователь может обратиться к специалистам службы техподдержки. Преобразования игорной сферы в Беларуси Ничто не стоит на месте, в том числе и игорная сфера. Ее функционирование иногда нуждается в преобразованиях. К примеру, некоторые новшества ожидают этот сегмент в Республике Беларусь. Для игры будет увеличен возрастной порог. Сейчас это 18 лет, а в планах поднять его до 21 года. Игорные заведения государства должны быть оборудованы камерами. Это позволит контролирующим структурам не только отслеживать количество посетителей, но и "присматривать" за оборотом средств. С августа следующего года онлайн-заведения страны не смогут осуществлять свою деятельность не имея лицензии. Также виртуальные казино должны будут подключиться к системе кассовых аппаратов. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.