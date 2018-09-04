Игорный сегмент: последние события индустрии

Интернет, 05.09.18 (ИА «Телеинформ»), - NetEnt, ведущий мировой производитель софта для виртуальных казино, сделал кадровые изменения в своем топ-менеджмете. И. о. финансового директора назначен Л. Йоханссон. Раньше этот персонаж осуществлял деятельность как финансовый директор Swedavia AB (управление аэропортами Швеции), сотрудничал с медиакомпанией, был в руководстве инвестгруппы Ratos AB и т.д.

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Любители виртуальных игорных заведений в зависимости от условий "существования" на сайте и его наполнения, выбирают для себя наиболее комфортный ресурс. Некоторые игроки предпочитают проводить время вот в этом онлайн-заведении: https://casinovulkanclub.com/vyvod-deneg-casino. Клуб берет внимание игроков не только разнообразием игорных продуктов, но и привлекательными бонусными предложениями, оперативной круглосуточной работой службы технической поддержки, наличием демо-версий игр, продуманной и неложной навигацией, приятным дизайном. Турниры и программы лояльности здесь тоже присутствуют, но для того, чтобы в них участвовать, нужно стать зарегистрированным пользователем заведения. Процесс регистрации, как ориентирует сайт, будет быстрым и необременительным.

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Локация "Сибирской монеты", возможно, будет изменена. Игорная зона может переехать в другое место. Географическое предложение - Тальменский район. Как плюс - через эту территорию тянется трасса Алтай-Кузбас, а большая доступность может способствовать увеличению посетителей игорной зоны, и значит, повысится доходность всего региона. К слову, идея переноса не нова. В Сочи будет передислоцирована известная игорная зона "Азов-Сити".

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Формулу выигрышных лотерейных комбинаций смог вычислить один талантливый математик. Математическая модель позволила ученому выиграть денежные призы в гослотереях разных стран. Это ему удалось сделать 14 раз.

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Любители игровых автоматов могут порадоваться двум новинкам от разработчика Microgaming. Портфолио этого поставщика игорных решений пополнили два видеослота с пятью и тремя барабанами. Останавливаться на достигнутом компания не собирается, здесь обещают, что новый год будет отмечен новыми релизами.

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Мечтают выиграть в лотерею практически все. Но как потратить, к примеру, приз в 50 миллионов рублей? Победитель лотереи «Гослото 5 из 36» озвучил свои планы в этом направлении. На выигрыш он сможет построить дом для своей семьи, открыть караоке-клуб и передаст часть средств воспитанникам одного из детских домов.