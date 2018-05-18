Игорно-развлекательная зона «Приморье» поделится своими планами на будущее в рамках PITE-2018

Российская Федерация, 19.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Традиционная, уже 12-я по счету Тихоокеанская международная туристическая выставка PITE проходит 18-20 мая в столице Приморского края - Владивостоке. Руководство «Корпорации развития Приморского края» совместно с резидентами, входящими в игорную развлекательную зону, расскажут участникам форума о своем видении того, как будет развиваться ИРКЗ в ближайшее время и какую конечную цель планируется достичь. На PITE-2018 приморскую игорную зону впервые представят в виде единого проекта. По мнению КПРК, процесс реализации идет полным ходом и еще далек до завершения, но общественность уже сейчас должна понимать основную идею и огромную важность курорта в социально-экономической перспективе Дальнего Востока в целом и Приморья в частности. Кроме презентации проекта, гости мероприятия смогут задать организаторам вопросы о дальнейшем развитии территории, а также выступить со своими предложениями по проекту. К слову, в выставке примут участие свыше 100 компаний туриндустрии, как отечественные, так и иностранные (корейские, индийские, вьетнамские, китайские и др.). Иркутская область будет представлена на объединенном стенде, посвященном туристическому бренду «Восточное кольцо России». Стоит отметить, что не менее активно развивается и конкурирующая игорная зона в Краснодарском крае. По сведениям местных чиновников, с каждым месяцем в «Красной поляне» отмечается рост посещаемости. Так, в марте текущего года сочинскую ИРЗ посетило 50,5 тысяч человек, что выше февральского показателя почти на 9 тысяч. Всего же в течение первого года деятельности «Казино Сочи» приняло 341, 9 тысяч гостей из более чем 120 стран мира. Вместе с тем, необходимо отметить, что ни одна игорная зона России не принимает столько посетителей, как это делают виртуальные казино. На сегодняшний день в интернете насчитывается не один десяток таких развлекательных онлайн-заведений. Чтобы помочь любителям азарта узнать все тонкости игры, определиться с выбором казино, покер-румов и букмекерских контор, существуют специализированные сайты. В частности, информационный сервис igravcasino.com публикует свежие новости из мира гемблинга, а также обзоры онлайн-казино с указанием их достоинств и недостатков. Кроме того, здесь можно почерпнуть массу информации о ставках на спорт и покер. Этот сервис дает подробное описание популярных игровых автоматов лучших производителей, азартные стратегии и возможность бесплатно испытать игровые автоматы. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.