Индекс заболеваемости коронавирусом в Иркутской области превысил 31 на сто тысяч населения

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Показатель заболеваемости коронавирусом в Иркутской области, по данным Роспотребнадзора на 19 мая, составляет 31,1 на 100 тысяч населения. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Прирост за сутки составил 48 человек, в том числе 15 вахтовиков. Из общего числа заразившихся коронавирусной инфекцией 195 человек – сотрудники нескольких организаций, работавшие в регионе вахтовым методом. Один из вахтовиков скончался.

– По-прежнему идёт большой рост заболевших вахтовиков. Очаги концентрации находятся в вахтовых посёлках в Бодайбинском и Усть-Кутском районах. Моим решением приостановлено перемещение работников вахтовым методом. Требую от работодателей и соответствующих ведомств исполнения решений штаба. От этого зависит безопасность всех жителей области, - подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

Глава Жигаловского района Игорь Федоровский доложил, что в 45 километрах от районного центра по дороге на месторождение, где работают вахтовики, организован передвижной проверочный пункт. Дежурные экипажи ДПС согласно Указу губернатора ограничивают передвижение вахтовиков по территории района. Таким образом снижается риск завоза и распространения коронавирусной инфекции в Жигаловском районе.

В Иркутской области действуют 194 организации, в которых предусмотрена работа сотрудников вахтовым методом. На сегодня 51 организация подтвердила факт работы людей на вахтах. Общая численность работников составляет более 13,5 тысяч человек. В основном это предприятия добывающей отрасли.

– Считаю, что у нас существует необходимость создания дополнительных обсерваторов. В область прибывают не только вахтовики, но и люди из других регионов разными видами транспорта. Их всех нужно отправлять на обязательный двухнедельный карантин. Поручаю этот вопрос проработать региональному министерству экономического развития, – сообщил Игорь Кобзев.