Инспекторы ГИБДД в Ангарске сделали новогоднюю елку из патрульных машин

Ангарск, 22.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Флэшмоб «Елочка ГАИ» прошел в Ангарске на площади у ТЦ «Фестиваль» 21 декабря. Шесть патрульных автомобилей выстроили в форме новогодней елки, а инспекторы ДПС и школьники со световозвращающими элементами (СВЭ) встали вокруг, создав «гирлянду». Видео сняли с высоты при помощи дрона.

Как сообщается на странице ОГИБДД по Ангарску в Инстаграме, в акции поучаствовали девять дорожных инспекторов и более сотни учеников 10 образовательных учреждений.

– Практически все, кто был задействован на мероприятии, имели различные СВЭ на одежде и демонстрировали их другим участникам дорожного движения, – говорят полицейские.

Основная цель мероприятия, по словам организаторов, – популяризация световозвращающих элементов для пешеходов, особенно для детей и подростков.