|Общество
|09.12.2019
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Инвалид из Ангарска вернул квартиру благодаря вмешательству прокуратуры
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Ангарск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Инвалид из Ангарска вернул квартиру благодаря вмешательству прокуратуры. Ангарский городской суд рассмотрел иск ведомства, признал сделку купли-продажи квартиры недействительной и постановил вернуть имущество. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
– По результатам прокурорской проверки по обращению местного жителя установлено, что принадлежащая ему на праве собственности квартира была продана по утраченному им паспорту в то время, когда он длительное время находился на лечении в больнице. Неустановленные лица в паспорте заявителя переклеили фотокарточку и по поддельному документу продали жилье. Вернувшись из больницы, мужчина узнал от лиц, намеревавшихся вселиться в квартиру, что он теперь не является собственником своего жилья, – сообщает пресс-служба.
Покупатель квартиры в судебном заседании подтвердил, что квартиру ему продавал другой человек, не похожий на истца. Исковые требования прокурора суд удовлетворил, квартира возвращена в собственность законного владельца.
Уголовное дело по статье мошенничество поступило на предварительное расследование.