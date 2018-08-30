Иосиф Кобзон скончался 30 августа

Москва, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон 30 августа ушёл из жизни в возрасте 80 лет, сообщает «Интерфакс» . В Госдуму он избирался от региональной группы №4 «Единой России», в составе которой Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край. Иосиф Кобзон умер после продолжительной болезни. Проблемы со здоровьем у певца начались в 2001 году. В 2004 году у Кобзона было обнаружено онкологическое заболевание, после чего ему сделали первую операцию. В 2009 году ему была сделана операция по поводу онкологии. СПРАВКА: Советский и российский эстрадный певец, педагог Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Украинской ССР. В 1963 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных (вокал).

Исполнял лирические и патриотические песни. Всесоюзная популярность пришла к певцу в 1964 году, когда он исполнил песню «А у нас во дворе» и стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и лауреатом Международного конкурса в Сопоте (Польша).

С 1984 года преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, с 1993 – с профессор. Герой Труда Российской Федерации (2016 год); награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 1, 2 и 3 степеней.

В 2002 году участвовал в переговорах с террористами во время захвата заложников в театральном центре на Дубровке в Москве. Вывел из захваченного здания нескольких человек. Награжден орденом Мужества – за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей в условиях, сопряжённых с риском для жизни, при захвате террористами Театрального центра на Дубровке. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... бурятия

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