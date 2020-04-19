Ирина Ежова вернулась на пост главного врача Иркутского городского перинатального центра

Иркутск, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Ирина Ежова вновь назначена главным врачом Иркутского городского перинатального центра.

Как сообщается на странице перинатального центра в соцсети, соответствующий приказ подписала исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева. Ирина Ежова вступила в должность 17 апреля. Контракт с ней заключен пока на пять месяцев.

Напомним, Ирина Ежова возглавляла это медучреждение с 2002 года. В сентябре 2014 года была избрана депутатом думы Иркутска шестого созыва, с 2015 года являлась ее председателем. Свои полномочия Ирина Ежова сложила в марте 2018 года.

Слухи о смене руководства перинатального центра ходили с 2017 года. Коллектив медицинского учреждения дважды выступал в защиту Ирины Ежовой – в мае 2017 года и и при ее увольнении в апреле 2018 года. Но тогда предыдущее руководство Минздрава региона отказалось продлить с ней договор. Следующий главврач перинатального центра был уволен из-за выявленных в работе коррупционных схем.