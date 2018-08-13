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14.08.2018

Ирина Синцова поздравила с новой выставкой творческий Союз художников с ограниченными физическими возможностями

Иркутск, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета по социально-культурному законодательству парламента Приангарья Ирина Синцова поздравила с новой выставкой ИООО «Творческий Союз художников с ограниченными физическими возможностями».

Как сообщает пресс-служба ЗС, экспозиция разместилась в КДЦ «Художественный» в Иркутске. Свои произведения на выставке, получившей название «Расширяя горизонты», представили девять авторов: иркутяне Максим Гололобов, Олеся Ковалева, Татьяна Климова, Любовь Сазонова, жители Санкт-Петербурга Дмитрий и Наталья Мириленко, саратовец Юрий Чернуха, автор из Ярославля Алексей Симонов. Работы выполнены в разных техниках – здесь и живопись, и графика, и роспись по ткани, и вышивка.

Выступая на открытии, Ирина Синцова поздравила участников выставки с этим событием от имени председателя областного парламента Сергея Брилки и депутатов Законодательного собрания.

– Важно, что вы нашли свое призвание в творчестве, тем самым дарите радость окружающим вас людям, всем поклонникам художественного искусства, – сказала Ирина Синцова. – Вы пример для подрастающего поколения, для тех, кто потерял здоровье и теперь учиться жить в новых для себя условиях. Многие из вас помимо личного творчества еще и работают с детьми – в кружках, преподавателями рисунка и живописи. Самые теплые слова благодарности вам за этот вклад в воспитание юных сибиряков.

Все авторы – участники международных, областных, городских выставок, фестивалей, конкурсов, акций. Увидеть экспозицию «Расширяя горизонты» можно до 25 августа.

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