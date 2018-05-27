Ирина Синцова приняла участие в областном народном празднике Троица в поселке Анга Качугского района

Качугский район, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова приняла участие в Пятом областном народном празднике Троица, который прошел 27 мая в селе Анга Качугского района. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Приветствуя всех присутствующих от имени спикера областного парламента Сергея Брилки и коллег по депутатскому корпусу, Ирина Синцова подчеркнула объединяющее значение праздника для многих поколений россиян и важность тех ценностей, которые легли в его основу. «Только опираясь на такие базовые ценности, как вера в добро, любовь и сострадание, уважая память предков, мы сможем создать здоровое будущее для наших детей, вырастить и воспитать достойную смену. С праздником, дорогие земляки! Здоровья, процветания и благополучия вашим семьям», – отметила Ирина Синцова, обращаясь к жителям Качугского района и гостям праздника.

Программа празднования дня Святой Троицы традиционно началась с проведения божественной литургии, которая состоялась в Свято-Иннокентьевской церкви, расположенной на территории Культурно-просветительского центра имени святителя Иннокентия (Вениаминова). Затем для гостей были организованы развлечения, народные потехи, игровые хороводы и состязания, ярким моментом празднования стало проведение театрализованных старинных обрядов.

На открытой площади выступили творческие коллективы из Черемхово, Свирска, Нижнеудинска, поселка Усть-Ордынский, а также Баяндаевского, Заларинского, Качугского, Иркутского, Казачинско-Ленского, Черемховского и Ангарского районов. В течение дня в Анге работала областная выставка изделий декоративно-прикладного творчества. Организаторами праздника выступили Иркутский областной Дом народного творчества и отдел культуры Качугского района при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области.