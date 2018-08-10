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09.08.2018

Ирина Синцова: в городах и поселках Приангарья нужно развивать движение «Дворовой тренер»

Усолье-Сибирское, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Необходимость развития спортивного движения во дворах муниципальных образований отметили юные жители Усолья-Сибирского на встрече с председателем комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ириной Синцовой.

Со спортсменами парламентарий пообщалась при осмотре спортивной площадки в одном из городских дворов, обустроенной в прошлом году в рамках реализации проекта по формированию комфортной городской среды, сообщает пресс-служба ЗС.

По словам Ирины Синцовой, подростки сообщили, что на площадке проводят свое время каждый день, в основном, играя в футбол. Представителям депутатского корпуса и местной администрации они также рассказали о потребности в новом газоне на футбольном поле и попросили учесть это при реализации проекта в дальнейшем.

В свою очередь Ирина Синцова отметила важность развития в городах и поселках Приангарья такого движения, как «Дворовой тренер», которое реализуется в 48 субъектах России в рамках большого федерального проекта «Детский спорт». В прошлом году в регионе участниками проекта стали более полутора тысяч человек, при этом около 700 детей и подростков разных возрастов начали заниматься физической культурой и спортом во внеурочное время благодаря работе дворовых тренеров.

Как заметила парламентарий, сегодня активно это движение развивается в Ангарске при поддержке депутата областного парламента Антона Красноштанова. По ее мнению этот положительный опыт должен быть распространен и на другие муниципальные образования, в том числе и на Усолье-Сибирское, где местные школьники проявляют такую активность в занятии спортом.

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