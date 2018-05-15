|Общество
|16.05.2018
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ИркАЗ направил 2,9 млн рублей на помощь шелеховским ветеранам и пенсионерам
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Шелехов, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В период с начала 2017 года до мая 2018 года Иркутский алюминиевый завод выделил 2,9 млн рублей в качестве помощи ветеранам и неработающим пенсионерам предприятия. Средства были направлены на доплату к пенсиям, покупку подарков к праздникам, на адресную помощь нуждающимся.
Традиционно ИркАЗ оказывает помощь ветеранам ВОВ накануне 9 Мая. В зависимости от поступивших просьб, в домах ветеранов, трудившихся на заводе, выполняются ремонтные работы, приобретается бытовая техника. С цветами и поздравлениями навещает руководство ИркАЗа.
«День Победы – это один из самых важных праздников в нашей стране, – отмечает генеральный директор ИркАЗа Олег Буц. – Благодаря нашим ветеранам, мы сегодня живем, работаем и созидаем. Дети войны, ветераны и труженики тыла должны быть уверены, что мы, молодое поколение, готовы разделить все печали и радости, хранить и передавать историю подвигов и мужества нашим потомкам. От всей души желаем ветеранам крепкого здоровья, счастья, и, конечно, продолжим помогать».
Сотрудники предприятия также поддерживают все мероприятия, посвященные Дню Победы. Так, 7 мая на территории промплощадки прошла акция «Георгиевская ленточка», где любой желающий мог получить символ наступающего праздника. 8 мая в ДК «Металлург» состоялся концерт с участием местных творческих коллективов. 9 мая сотрудники шелеховской промплощадки РУСАЛа приняли участие в шествии «Бессмертного полка» и в торжественном митинге в городском парке. Заводчане также возложили цветы к мемориалу на площади Победы.
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По сообщению пресс-службы ИркАЗа ОК РУСАЛ
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