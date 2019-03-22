Иркутск, Ангарск и Братск 24 марта присоединится к акции в защиту озера Байкал

Иркутск, 23.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске, Братске, Саянске и Ангарске, как и в нескольких десятках других городов России, планируют провести 24 марта массовые акции – митинги, массовые пикеты, флэшмобы, одиночные пикеты «В защиту озера Байкал».

Как сообщают организаторы, поводом для общественного недовольства послужило строительство завода по розливу воды в Култуке, который решили разместить на Таловских болотах, к тому же с процессуальными нарушениями. Идейным вдохновителем акции выступает Экозащита 365.

– Однако настоящей причиной послужила глубокая обеспокоенность людей состоянием озера в целом, – говорят активисты. – Будет проводиться сбор подписей под обращением к президенту РФ Владимиру Путину, в котором прописаны требования и предложения по спасению озера. Всех неравнодушных к проблеме и желающих защитить Байкал просим присоединиться к акции.

Отмечается, что массовые мероприятия согласованы в Астрахани, Ангарске, Аниве, Братске, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Ижевске, Калининграде, Красноярске, Казани, Москве, Нижневартовске, Новосибирске, Перми, Самаре, Саянске, Санкт-Петербурге, Сургуте, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Хабаровске, Череповце, Южно-Сахалинске и других городах России. Всего было заявлено более 60 городов. Также пройдут одиночные пикеты.

КООРДИНАТЫ:

Время мероприятий с 13.00 до 15.00 по местному времени. В Иркутске митинг начнется у памятника Александру Третьему в 13.00.