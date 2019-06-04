Иркутск поучаствовал в федеральной акции «Ночь квестов»

Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), – В ночь с 31 мая на 1 июня с 23:00 до 8:00 в 17 городах России прошла четвертая федеральная акция «Ночь квестов». Мероприятие проходило при поддержке крупнейшего агрегатора квестов в России – «Мира квестов». Как сообщают организаторы, акция собрала лучшие квесты Москвы , Казани , Краснодара , Красноярска , Нижнего Новгорода , Новосибирска , Санкт-Петербурга , Ростова-на-Дону , Челябинска , Перми , Омска , Сочи , Саратова , Уфы , Тулы , Иркутска и Екатеринбурга . Всего за девять часов акции квесты посетили тысячи человек от Москвы до Иркутска. Вот лишь некоторые отзывы игроков: «Вот и прошла #ночьквестов2019. Посетили четыре квеста абсолютно разной тематики… Только наша ночь квестов плавно превратилась в Утро квестов…».

«Бодро и весело встретить рассвет после ночи квестов, самым сложным из которых было «найти в реальности за час еду и алкоголь» Да! Мы можем! Благодарю и обнимаю! Повторим?» В этом году в ТОП-5 самых активных регионов вошли Москва, Омск, Красноярск, Екатеринбург и Казань. В номинации «Самая активная команда» победила команда из Москвы. Во время акции, они посетили семь квестов. Ребята играли без перерыва всю ночь и наградой для них станет золотой сертификат от «Мира квестов». Второе место разделили между собой три команды. Каждая из них прошла по пять квестов. Команды получат по серебряному подарочному сертификату. Следующая крупная акция будет уже осенью 2019 года. В рамках Black Friday у игроков будет возможность посетить квесты со значительными скидками. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск Тэги: View the discussion thread.