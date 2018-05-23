Иркутск соседствует с Питером по числу матерщинников

Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск в 2018 году вошел в ТОП-25 самых матерящихся городов России по версии агентства «Zoom Market», заняв 22-е место. В спину ему дышит Санкт-Петербург, а чуть-чуть обгоняет – Ставрополь.

По данным федерального социологического опроса , «столицей сквернословия» стала Пермь, также в тройке лидеров – Воронеж и Иваново. В ТОП-30 попали также такие города Сибири, как Кемерово (седьмое место), Томск (19-е место), Новосибирск и Омск (27-е и 28-е места соответственно). Кстати, Москва находится во второй половине списка (18-е место).

Как сообщается на сайте агентства, опрос проводился по методу личных интервью. Жителям городов задавали три вопроса – ругаются ли они матом вообще, как часто это делают и матерились ли в день опроса. Общая выборка составила 3000 респондентов в возрасте от 18 до 54 лет.

Эксперты маркетинговой компании отметили, что на молодое поколение сильное негативное влияние оказывают отечественные музыкальные группы, использующие мат в своих песнях, и рост популярности в России видеохостинга YouTube, где контент часто содержит ненормативную лексику и со стороны органов исполнительной власти никак не модерируется.