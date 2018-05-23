|Общество
|24.05.2018
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Иркутск соседствует с Питером по числу матерщинников
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Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск в 2018 году вошел в ТОП-25 самых матерящихся городов России по версии агентства «Zoom Market», заняв 22-е место. В спину ему дышит Санкт-Петербург, а чуть-чуть обгоняет – Ставрополь.
По данным
Как сообщается на сайте агентства, опрос проводился по методу личных интервью. Жителям городов задавали три вопроса – ругаются ли они матом вообще, как часто это делают и матерились ли в день опроса. Общая выборка составила 3000 респондентов в возрасте от 18 до 54 лет.
Эксперты маркетинговой компании отметили, что на молодое поколение сильное негативное влияние оказывают отечественные музыкальные группы, использующие мат в своих песнях, и рост популярности в России видеохостинга YouTube, где контент часто содержит ненормативную лексику и со стороны органов исполнительной власти никак не модерируется.
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