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27.12.2018

Иркутск стал единственным сибирским городом в календаре столичного музея меценатов

Иркутск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Столичный музей предпринимателей, меценатов и благотворителей выпустил календарь «Наследие выдающихся предпринимателей России». От Иркутска в него включили Александра Сибирякова, сообщает пресс-служба музея истории города.

Календарь – всероссийский проект по возрождению и популяризации предпринимательского наследия представляет выдающихся людей России 19 века, успешно развивавших не только свой бизнес, но и сделавших огромный вклад в историю своей страны.

Материалы к биографии Александра Сибирякова были подготовлены музеем истории Иркутска, носящим его имя. В числе заслуг почетного гражданина Иркутска – содействие в изучении Сибири, освоения Северного морского пути. Его именем назван остров в устье Енисея, советский ледокольный пароход.

Иркутск – единственный сибирский город, который попал в этот календарь. Кроме Александра Сибирякова на его страницах предприниматели еще из 11 городов России: Липецка, Москвы, Пензы, Тулы, Воронежа, Саратова, Орла, Ярославля, Владимира, Ульяновска, Нижнего Новгорода. Проект осуществлялся при участии региональных отделений общественной организации «Опора России».

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