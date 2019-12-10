Иркутск стал лауреатом премии Финансового университета при правительстве РФ в области качества жизни

Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск стал лауреатом премии Финансового университета при правительстве Российской Федерации в области качества жизни в номинации «Повышение качества жизни населения, развитие культуры и образования».

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, наряду с Иркутском в разных номинациях отмечены такие города, как Казань, Краснодар, Грозный и Вологда.

Награждение проходило в рамках шестого международного форума Финансового университета. Премия учреждена в 2016 году для поощрения финансовых и иных организаций за повышение качества услуг, предоставляемых потребителям, а также администраций городов за улучшение качества жизни населения. Для определения победителей были использованы результаты социологических опросов населения о качестве финансовых услуг и качестве жизни в городах с численностью населения больше 250 тысяч человек.

Достижения Иркутска уже неоднократно отмечали на федеральном уровне. В 2018 году Иркутск был признан лучшим областным центром Сибирского федерального округа по качеству городской среды. Проекты по благоустройству пространств и дворов, строительству социальных объектов входят в федеральный Реестр лучших практик. Так, например, проект школы №69 в «Эволюции» входит в федеральный Реестр типовых проектов строительства. Разработки иркутских проектировщиков используются на территории всей страны.