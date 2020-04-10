Иркутск вошел в топ-10 российских городов, наиболее успешно борющихся с коронавирусом

Иркутск, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск назвали в десятке российских городов, наиболее успешно борющихся с коронавирусом.

Эксперты департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ совместно с Центром развития политического капитала подготовили рейтинг наиболее успешных практик муниципального управления в борьбе с коронавирусом и его последствиями. В топ-10 рейтинга вошли: Уфа, Хабаровск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Томск, Иркутск, Ставрополь, Петрозаводск, Салехард, Ямало-Ненецкий АО, сообщает пресс-служба Центра развития политического капитала.

Формирование практик проводилось на основании анализа нормативно-правовых актов, открытых данных, размещенных на официальных сайтах администраций муниципалитетов, в их аккаунтах в социальных сетях, СМИ. Для анализа эксперты выделили более 20 параметров, в том числе: обеспечение работы городских горячих линий по оказанию консультативной помощи; поддержка бизнеса, медицинских работников, пожилых людей; привлечение общественности к мониторингу и контролю принятых мер; дезинфекция помещений и общественных пространств. Всего было исследовано более 60 российских городов, за исключением городов федерального подчинения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.