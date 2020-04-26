Иркутская больница №1 готова к открытию госпиталя для лечения пациентов с Covid-19

Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Игорь Кобзев проинспектировал готовность иркутской городской больницы №1 к открытию госпиталя для лечения пациентов с Covid-19.

Он побывал в лечебном учреждении 24 апреля, сообщает пресс-служба главы региона. Госпиталь на 300 коек, где предстоит лечиться больным коронавирусной инфекцией, будет развернут в первом корпусе больницы. Как сообщила главный врач Любовь Лялина, в настоящее время здесь проведен целый ряд подготовительных мероприятий: приобретено необходимое оборудование, сформированы бригады медицинских работников, проведено обучение врачей и среднего медицинского персонала по вопросам диагностики и лечения Covid-19.

Врио губернатора ознакомился с маршрутизацией при поступлении больных с коронавирусом, проверил готовность всех служб, начиная с приемного покоя и регистратуры.

Кроме того, Игорь Кобзев провел встречу с медиками, которые будут работать непосредственно с коронавирусными больными, оставаясь на этот период в лечебном учреждении.

– Надеемся на ваш профессионализм. Вы будете отвечать за диагностику, лечение, реабилитацию больных, и мы должны вместе пройти этот сложный период, – сказал глава региона. – Отдельное спасибо вашим семьям, которые готовы поддержать вас в непростое время. Сегодня я посмотрел, как будут обеспечены бытовые условия на время вашего нахождения здесь. И руководство больницы, и правительство региона сделают все возможное, чтобы эти условия были максимально комфортными, и вы могли работать в полную силу, со всей отдачей.