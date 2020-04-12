Иркутская епархия: решения о пасхальных службах без прихожан пока не приняты

Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская епархия пока не последовала примеру Московской, которая решила проводить пасхальные службы без прихожан из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте епархии. – Сейчас время очень непростое. В Московской епархии, в связи с эпидемией, вышло постановление, что на Страстной седмице и в Пасху службы в храмах будут служить без участия прихожан. У нас такие решения пока не приняты, но всё возможно, если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться, – приводятся слова митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана. – Я думаю, что определяющим для нас в эту Страстную седмицу перед Пасхой будет именно внутреннее молитвенное делание. Мы не знаем, даст ли нам Господь всем вместе ликующе встретить Пасху в храме, или мы будем встречать праздник по домам. Конечно, привычный распорядок нашей жизни нарушен, всё это для нас очень необычно и непривычно. Но как раз сейчас мы должны проявить свои самые возвышенные чувства, можно сказать, христианскую зрелость: не «я» должно быть на первом месте, а «мы» – Церковь. Прихожанам храмов Саянской епархии, находящимся в режиме самоизоляции, рекомендуется проводить молитвенные чтения дома. Православный приход Свято-Никольского храма Тулуна организовал трансляцию богослужений на ютуб-канале. Перешёл в онлайн и католический приход Непорочного Сердца Божьей Матери в Иркутске. На странице прихода в соцсети Фейсбук ежедневно публикуются ссылки на ютуб-канал , через которые можно посмотреть трансляции месс. – За свою долгую историю церковь предусмотрела случаи, подобные той ситуации, которую мы переживаем сейчас – встречать великие торжества без возможности участия в Святой Мессе в храме. Поэтому в Вербное воскресенье, если у вас есть ветви вербы, можно самостоятельно помолиться дома, – писали на странице прихода 4 апреля. Были отменены и молитвы в иркутской синагоге, в том числе посвящённые Песаху. – Короновирус внес свои корректировки в празднование Песаха. Пасхальный Седер и все праздничные молитвы в синагоге отменяются. Строгое соблюдение рекомендаций властей и врачей поможет нам всем пережить это трудное время. Давайте не пренебрегать их пожеланиям и советам, и не выходить из дома, – говорилось 1 апреля на сайте иркутской синагоги. О режиме работы мусульманских храмов в Иркутской области не сообщается. Иркутский дацан работает, но приходит нужно только в масках, сообщается в его соцсетях. Между тем, власти призывают верующих жителей Иркутской области не посещать храмы в дни религиозных праздников. – Члены оперативного штаба призывают жителей области оставаться дома, не находиться в местах массового скопления людей. Если же человек всё же решит отправиться в храм, необходимо соблюдать санитарно-гигиенические правила, – отмечается в сообщении правительства Иркутской области. Напомним, по данным на утро 13 апреля в Иркутской области за сутки число заболевших коронавирусной инфекцией осталось на уровне 35, из которых два – летальные случаи. Случаи заболевания зафиксированы в восьми муниципалитетах – Иркутске, Ангарске, Усть-Куте, Иркутском, Шелеховском, Осинском, Братском, Аларском районах. В пяти случаях заболели туристы, вернувшиеся из Таиланда, по одному – из Испании и ОАЭ. Три случая заболевания у прилетевших из Бурятии, два – из Москвы, один – из Санкт-Петербурга. Ещё 22 человека заразились коронавирусом в результате контактов в Иркутске и области. Под подозрением на заболевание находятся 29 человек. Три человека выздоровели. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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