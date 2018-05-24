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25.05.2018

Иркутская команда «Раисы» вышла в полуфинал Высшей лиги КВН

Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская команда «Раисы» вышла в полуфинал Высшей лиги КВН, которую проведут в октябре 2018 года в Москве. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

За выход в полуфинал 11 мая боролись пять команд. Они соревновались в конкурсах «Приветствие», «Музыкальный биатлон», «Знакомый сюжет» и «Музыкальный номер». Игру судили Юлия Меньшова, Юлий Гусман, Дмитрий Хрусталев, Михаил Галустян, Андрей Мерзликин, Максим Шарафутдинов. В результате три команды вышли в следующий этап конкурса.

Сейчас «Раисы» готовится к выступлению в музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН», который пройдёт 21 июля в Светлогорске Калининградской области. Команда уже дважды становилась призёром этого фестиваля. В 2012 году она завоевала награду «Маленький КиВиН в светлом», в прошлом сезоне –  приз «Большой КиВиН в тёмном». В этом году команда усилена. В её составе появилась новая участница – известная в Иркутске вокалистка Валентина Тимощук.

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