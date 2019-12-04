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04.12.2019

Иркутская «Молчановка» станет первой модельной территорией в регионе по программе «Экокультура»

Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Первая модельная территория по программе «Экокультура» откроется 13 декабря в иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского. Об этом на пресс-конференции 4 декабря рассказала директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева.

– Самый проблематичный момент взаимодействия с окружающим миром – это обращение с отходами. Одно из самых сложных и затратных направлений – это модернизация внутренних и внешних процессов по раздельному сбору мусора. В нашем случае ответственность за это на себя взяла «РТ-НЭО Иркутск», – сказала она.

На каждом этаже иркутской «Молчановки» будут установлены баки для раздельного сбора отходов, а также контейнеры во дворе здания.

– Наша идея заключается в том, чтобы все посетители общественной библиотеки видели и перенимали позитивный опыт раздельного сбора отходов, – пояснила Наталья Еремеева.

Со своей стороны учредитель «РТ-НЭО Иркутск» Артем Мищенко добавил, что не только у обычных горожан, но и у представителей бизнеса в Иркутске сейчас мало мотивации для внедрения экологичных принципов обращения с отходами, да и имеющаяся инфраструктура не позволяет делать это быстро и удобно. Потому это и подобные мероприятия, как ожидается, должны стимулировать людей быть экологичнее.

Напомним, программа «Экокультура» включает в себя как собственные проекты фонда «Подари планете жизнь», так и совместные с «РТ-НЭО Иркутск» и региональным Минприроды, включая конкурс по введению принципа экологичности среди предприятий, победителям которого будут вручаться «Знаки экологической культуры».

На открытии модельной территории на базе «Молчановки» запланировали провести несколько праздничных мероприятий. В их числе – мини-ярмарка экологичных товаров, мастер-классы по упаковке подарков «Не дари мусор!» и по изготовлению открыток своими руками. Кроме того, состоится семинар «День планеты» для школьников-экоактивистов.

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