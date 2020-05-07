Иркутская область будет выходить из режима повышенной готовности в три этапа

Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Возможное снятие ограничений, действующих в рамках режима самоизоляции, после майских праздников будет во многом зависеть от развития эпидобстановки в регионе, подчеркнул врио губернатора Игорь Кобзев 8 мая во время заседания оперативного штаба. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

– Мы приступили к формированию плана поэтапного выхода региона из режима повышенной готовности. Здесь важно не забывать об обязательствах, которые есть у представителей власти перед гражданами. Моя задача – вникнуть в проблемные вопросы бюджета каждого муниципального образования, применить все возможные инструменты и механизмы для оказания поддержки, – сказал Игорь Кобзев.

В Иркутской области будут придерживаться рекомендаций федерального Роспотребнадзора. На данный момент рассматриваются три этапа выхода региона из режима повышенной готовности.

На первом этапе будет расширен перечень общественных мест, разрешенных к посещению. Это спортивные и детские площадки. На втором - откроются более крупные магазины, возобновят работу учреждения сферы услуг. На третьем этапе предусмотрено начало работы всех предприятий сферы торговли, образовательных учреждений, гостиниц, организаций общественного питания, кинотеатров, развлекательных центров.

По данным регионального Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Иркутской области зарегистрировано 16 новых случаев заболеванием коронавирусом. Четыре человека прибыли из неблагополучных по эпидобстановке регионов России, еще 12 инфицированных - результат местного распространения заболевания.

– Из общего числа заболевших коронавирусом (271 человек) 24 случая - это дети до 18 лет. Наибольшее число заболевших (89 человек) – возрастная группа от 30 до 49 лет. Показатель на 100 тысяч населения на сегодня составляет 11,2, – доложил руководитель управления Роспотребнадзора Иркутской области Дмитрий Савиных.

Также на заседании оперативного штаба врио главы региона подчеркнул, что в условиях роста числа заболевших, всем контролирующим органам необходимо обратить особое внимание на организации, чьи специалисты трудятся вахтовым методом в Приангарье.

– Руководители компаний, которые организуют пункты временного размещения своих сотрудников на территории Иркутской области, обязаны информировать об этом и согласовывать факт размещения вахтовиков с местными органами власти, – заявил Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, что в праздничные и выходные дни руководители муниципалитетов должны обеспечить соблюдение жителями всех профилактических мер - использование средств индивидуальной защиты в общественных местах, соблюдение социального дистанцирования, самоизоляцию.