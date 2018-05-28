Иркутская область на 60-м месте в России по эффективности антинаркотической работы

Иркутская область, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область находится на 60-м месте среди субъектов РФ по эффективности антинаркотической работы.

К таким выводам пришли аналитики федерального проекта «Трезвая Россия» по результатам проведенного независимого исследования.

«Антинаркотический рейтинг регионов – 2018» подготовлен в целях предоставления обществу, органам государственной власти и местного самоуправления независимой, актуальной и объективной картины эффективности антинаркотической работы субъектов Российской Федерации, пишут авторы. Исследование также выявляет и сравнивает масштабы негативных последствий наркотизации населения и распространения наркотиков.

Первые три места в рейтинге заняли Архангельская и Волгоградская области и Чукотский автономный округ. В самых последних строчках оказались Сахалинская и Еврейская автономная области и Приморский край.