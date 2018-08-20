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21.08.2018

Иркутская область открывает пятёрку сибирских регионов с самой грязной почвой

Иркутская область, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область заняла 46 место среди российских регионов по степени загрязнения почвы. Об этом сообщается в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2017 году».

В Иркутской области зафиксировано превышение нормативов по санитарно-эпидемиологическим показателям. Отклонения нашли в 10,16% проб. При этом низкий показатель Иркутская область продемонстрировала по паразитологическим показателям – всего 0,22% проб показали превышение норм.

По СФО Иркутская область по безопасности почвы занимает седьмое место. Лучше дела обстоят в Бурятии, Забайкалье, Хакасии, Тыве, Томской области и на Алтае. Хуже, чем в Приангарье ситуация в Новосибирской области, Красноярском крае, Омской и Кемеровской области.

В 16 регионах России, в том числе на Алтае, отклонений не зарегистрировали. Самыми грязными оказались образцы, взятые в Приморском крае, Новогородской и Кировской областях.

Всего в прошлом году было проверено более 300 тысяч образцов почвы по всей стране. Результаты лабораторных исследований за 2012-2017 годы показали, что доля проб почвы с превышением гигиенических нормативов снижается по всем показателям.

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