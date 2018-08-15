ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Общество
16.08.2018

Иркутская область переживает бум популярности умных часов и фитнес-трекеров

Иркутская область, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутской области стремятся к здоровому образу жизни. Об этом можно судить по стремительно растущему спросу на умные носимые гаджеты. Фитнес-трекеры и smart-часы в салонах МТС стали покупать в пять раз чаще, чем годом ранее, пишет пресс-служба компании.

Сейчас умное украшение – едва ли не самый модный аксессуар. Его можно увидеть на руках людей разного возраста, пола и профессий.

«Сначала у меня был фитнес-браслет. Мне его подарили. До этого я даже на подозревала, насколько это удобно. Он считал мой пульс, шаги, пройденные за день, будил меня, когда я пребывала в нужной фазе сна. Все по науке. Теперь у меня smart -часы. Функции часов, интеллектуального будильника здесь дополнены массой других полезностей», – рассказала Веста, офисный сотрудник.

Как и фитнес-трекер, часы считают пульс и количество пройденных за день шагов, напоминают владельцу, когда нужно встать из-за компьютера, чтобы сделать разминку, и многое другое. Кроме того, часы на расстоянии взаимодействуют с телефоном. Если оставить его в кабинете или сумке, часы оповестят о входящем звонке или сообщении.

По данным МТС, еще год назад фитнес-браслеты были популярны, в основном, у спортивной молодежи до 25-27 лет. Но возрастные границы стираются очень быстро. Умные гаджеты все более востребованы у людей за 30, 40, 50 и даже 60. Часто трекеры и с smart-часы приобретают в качестве подарка.

Такая вещица порадует и ребенка, и подростка, а у пенсионера и вовсе вызовет невероятный восторг. Ведь люди постарше часто и не подозревают, насколько удобнее становится жизнь с фитнес-браслетом или smart-часами. Стоимость носимых гаджетов, между тем, вполне доступна. К тому же появляется все больше качественных китайских моделей с ещё большим числом функций.

В нише фитнес-трекеров в этом году лидирующие позиции держат китайские производители – Honor, Xiaomi и Huawei. В прошлом году на первом месте пьедестала возвышался корейский Samsung. Рейтинг самых востребованных марок smart-часов особо не изменился – в топе Samsung и LG.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске