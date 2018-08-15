Иркутская область переживает бум популярности умных часов и фитнес-трекеров

Иркутская область, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутской области стремятся к здоровому образу жизни. Об этом можно судить по стремительно растущему спросу на умные носимые гаджеты. Фитнес-трекеры и smart-часы в салонах МТС стали покупать в пять раз чаще, чем годом ранее, пишет пресс-служба компании. Сейчас умное украшение – едва ли не самый модный аксессуар. Его можно увидеть на руках людей разного возраста, пола и профессий. «Сначала у меня был фитнес-браслет. Мне его подарили. До этого я даже на подозревала, насколько это удобно. Он считал мой пульс, шаги, пройденные за день, будил меня, когда я пребывала в нужной фазе сна. Все по науке. Теперь у меня smart -часы. Функции часов, интеллектуального будильника здесь дополнены массой других полезностей», – рассказала Веста, офисный сотрудник. Как и фитнес-трекер, часы считают пульс и количество пройденных за день шагов, напоминают владельцу, когда нужно встать из-за компьютера, чтобы сделать разминку, и многое другое. Кроме того, часы на расстоянии взаимодействуют с телефоном. Если оставить его в кабинете или сумке, часы оповестят о входящем звонке или сообщении. По данным МТС, еще год назад фитнес-браслеты были популярны, в основном, у спортивной молодежи до 25-27 лет. Но возрастные границы стираются очень быстро. Умные гаджеты все более востребованы у людей за 30, 40, 50 и даже 60. Часто трекеры и с smart-часы приобретают в качестве подарка. Такая вещица порадует и ребенка, и подростка, а у пенсионера и вовсе вызовет невероятный восторг. Ведь люди постарше часто и не подозревают, насколько удобнее становится жизнь с фитнес-браслетом или smart-часами. Стоимость носимых гаджетов, между тем, вполне доступна. К тому же появляется все больше качественных китайских моделей с ещё большим числом функций. В нише фитнес-трекеров в этом году лидирующие позиции держат китайские производители – Honor, Xiaomi и Huawei. В прошлом году на первом месте пьедестала возвышался корейский Samsung. Рейтинг самых востребованных марок smart-часов особо не изменился – в топе Samsung и LG. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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