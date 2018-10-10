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11.10.2018

Иркутская область попала в рейтинг субъектов РФ, популярных для приключенческого отдыха

СФО, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Аналитическое агентство ТурСтат проанализировало данные голосования премии National Geographic Traveler Awards 2018 (NGT Awards 2018) по российским туристическим направлениям отдыха. По состоянию на 9 октября Иркутская область вошла пятерку самых популярных регионов России для приключенческого отдыха.

Голосование за лучшие туристические направления прошло на интернет-сайте National Geographic Россия. В номинации «Российский приключенческий отдых» за Камчатский край отдали 25% голосов, за Мурманскую область – 23% голосов, за республику Алтай – 23%, за республику Карелия – 21% и за Иркутскую область – 8% голосов, сообщают в агентстве.

Стоит отметить и другие регионы Сибири, ставшие популярными у туристов. Так, Алтайский край попал на верхнюю строчку в номинации «Российский оздоровительный отдых», республики Бурятия и Тыва заняли второе и третье место в номинации «Российский этнический отдых», а республика Саха (Якутия) вошла в первую пятерку номинации  «Российский экологический отдых».

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