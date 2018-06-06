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07.06.2018

Иркутская область снова оказалась в «хвосте» экорейтинга регионов России

Иркутская область, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область по итогам весны 2018 года оказалась на 82 месте из 85 экологического рейтинга российских регионов, составленного организацией «Зелёный патруль».

Стоит отметить, что Иркутская область в этом плане показывает стабильность. К концу 2017 года регион занимал то же место, впрочем, как и год назад.

Соседняя Бурятия находится в рейтинге чуть выше, но тоже среди аутсайдеров – 80 место. Самыми грязными регионами России общественники называют Московскую, Челябинскую и Свердловскую области, а самыми экологически благополучными – Алтайский край, Алтай и Тамбовскую область, возглавившую рейтинг.

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