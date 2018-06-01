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04.06.2018

Иркутская область – в числе регионов, где пройдет пробная перепись населения

Иркутская область, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вошла в число девяти регионов РФ, где пройдет пробная перепись населения.

Как сообщает пресс-служба Иркутскстата, традиционно перепись населения проходит в России раз в десятилетие и должна состояться в 2020 году. Однако перед этим проводится пробная перепись для проверки в деле современных средств и методов. Такая перепись запланирована в октябре 2018 года.

В число субъектов, где она состоится, включены Москва, где перепишут жителей района Свиблово, и Санкт-Петербург, где переписывать будут Княжево. Также в Красноярском крае выбран Минусинск, в Кабардино-Балкарии – Эльбрусский район, в Якутии – Хангаласский район, в Камчатском крае – Алеутский район, В Сахалинской области – посёлок городского типа Южно-Курильск, Великий Новгород перепишут полностью.

В Иркутской области пробная перепись состоится в Нижнеудинском и Катангском районах. Что характерно – обе территории отличаются тем, что там сконцентрированы малочисленные коренные народы – тофалары и эвенки соответственно, отмечают в Иркутскстате. При этом Тофалария еще и труднодоступна, а Катангский район относится к Крайнему Северу.

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