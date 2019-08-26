Иркутская область – в числе регионов с самой низкой продолжительностью жизни в России

Иркутская область, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в Иркутской области ожидаемая продолжительность жизни, по прогнозам, составит 69,67 лет. Среднего по России показателя, который был зафиксирован в 2018 году, регион такими темпами достигнет лишь к 2031 году.

И хотя продолжительность жизни в нашем регионе за последние два года чуть выросла (примерно на год), однако Приангарью ещё далеко до средних показателей как по России в целом, так и по СФО в частности.

По данным Иркутскстата, в 2018 году ожидаемая продолжительность жизни составила 69,31 лет, тогда как два года назад этот показатель был на уровне 68,2 лет. Вместе с тем, по России он только за год вырос на 73 дня, достигнув, по словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, рекордных 72,9 лет .

По сибирским регионам сводных данных на прошлый год пока нет, но в 2017 году ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 70,5 лет. При этом Иркутская область находилась на предпоследнем месте по этому показателю, опережая лишь Тыву .

При этом уровень смертности в Иркутской области остаётся стабильно высоким. Если в 2017 году в регионе скончалась чуть больше 31 тысячи человек, то в 2018 году эта цифра составила уже 31 тысячу 369 человек. В прошлом году в Иркутской области стали чаще умирать от заболеваний систем кровообращения. Таких случаев в прошлом году зафиксировали на 262 больше, общее число умерших по этой причине составило 15 тысяч 61 человек. Причем наибольший прирост наблюдается среди пациентов с ишемической болезнью сердца. Выросла в прошлом году смертность от болезней органов дыхания – с 1 тысячи 46 до 1 тысячи 101 человек.

Неблагоприятной остаётся и ситуация с туберкулёзом. В 2018 году, несмотря на снижение по сравнению с предыдущим годом, заболеваемость всё равно превышает среднероссийские показатели вдвое. Кроме того, не хватает в регионе и коек – по данным на начало 2019 года их насчитывается только 1 тысяча 633 при потребности в 2 тысячах 458.

Остаётся Иркутская область в лидерах и по заболеваемости ВИЧ в Сибири. Регион находится сейчас на третьем месте. По данным Федерального регистра пациентов, на 1 января 2019 года в Иркутской области проживало 28 тысяч 808 человек с вирусом иммунодефицита в организме. На учёте из них состояли только 82,6%, а терапию получали 60,4% от диспансерной группы. В 2018 году в Иркутской области от СПИДа умерли 257 человек.

Отмечают врачи и рост уровня заболеваемости раком. Сегодня на 100 тысяч населения приходится 500 случаев заболевания, каждый год в Приангарье рак диагностируют на тысячу случаев больше. На первом месте рак кожи, на втором – рак лёгких, на третьем – молочной железы, далее идёт рак предстательной железы. При этом за последние пять лет рак легких у женщин встречается чаще, чем у мужчин. Сейчас рак груди первой и второй стадии выявляют в 75% случаев. В 50% случаев при раке шейки матки женщины сами запускают свою болезнь, не обращаясь к помощи вовремя.

Тяжёлое положение и по уровню заболеваемости наркоманией, несмотря на то, что власти региона заявляют об его снижении. По словам экспертов, в пяти муниципалитетах Иркутской области наблюдается кризисная ситуация с первичной заболеваемостью наркоманией, а уровень наркопотребления среди несовершеннолетних в Иркутской области по итогам прошлого года составляет 23,7 человека на 100 тысяч детей и подростков.

Между тем, обеспеченность врачами и медперсоналом в Иркутской области остается критически недостаточной. Дефицит специалистов огромный, что усугубляется политикой регионального министерства здравоохранения. К примеру, в 2018 году в Иркутской области резко сократили штатную численность в медицинских учреждениях. В прошлом году по сравнению с 2017 году должностей стало меньше более чем на шесть тысяч, общее их количество составило 75,5 тысяч. При этом работают фактически в этой сфере около 51 тысячи человек.

Это объяснить достаточно трудно, говорят эксперты. Общий недокомплект штатной численности составляет около 30 тысяч. Впрочем, это усреднённый показатель, в разных учреждениях он варьируется. Есть и такие, которые укомплектованы менее чем на 50%. Врачи и медперсонал работают с двойной, а то и тройной нагрузкой, что негативно сказывается на качестве медицинской помощи в Иркутской области.