Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область входит в десятку регионов-лидеров по количеству проведенных на COVID-19 тестов. С начала эпидпериода в Приангарье проведено более 40 тысяч исследований.

Как сообщает пресс-служба губернатора, на сегодня тесты проводят в семи учреждениях Приангарья, в том числе в двух частных. Всего в регионе за сутки проводят более 2 тысяч тестов.

Исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев поручил региональному Минздраву увеличить число медучреждений для проведения анализов на коронавирусную инфекцию. К работе по этому направлению в ближайшее время подключатся медицинские организации Усть-Илимска, Ангарска и Братска.

Кроме того, к концу мая начнет работу новый корпус Иркутского областного диагностического центра. Это позволит выйти на уровень 3500-4000 исследований в сутки.

– На нашей территории у 57% заболевание проходит бессимптомно, выявить его удалось только благодаря тестам. В любом случае госпитализируют всех, в том числе, и тех, у кого симптомов нет. Это позволяет исключить риск заражения. Через обсерваторы уже прошли больше 1000 человек, среди них выявлено 15 зараженных, – отметила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства региона Валентина Вобликова.

Напомним, на сегодняшний день в Иркутской области 104 подтвержденных случая инфицирования, 66 человек госпитализировано, 33 выздоровело, четыре умерло. Все больницы региона обеспечены необходимыми препаратами, создан запас средств индивидуальной защиты для медиков.