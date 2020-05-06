Иркутская область входит в топ-10 российских регионов по количеству застрахованных Сбербанком от укуса клеща

Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вошла в ТОП-10 субъектов РФ по количеству людей, застрахованных по онлайн-программе «Защита от клеща» дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование».

Как сообщает пресс-служба банка, своевременно получить помощь квалифицированных специалистов без дополнительных затрат помогает страхование. Программа «Защита от клеща» включает в себя экстренную медицинскую помощь и госпитализацию по медицинским показаниям, амбулаторную поликлиническую помощь, осмотр врачом и удаление клеща в амбулаторных условиях, лабораторное исследование материалов на наличие вируса, диагностику для выявления клещевого энцефалита и болезни Лайма, а также введение вакцины при наличии медицинских показаний.

Застраховаться по этой программе могут люди в возрасте от 3 до 65 лет. Стоимость годового полиса, доступного в приложении Сбербанк Онлайн, составляет 470 рублей. «Защита от клеща» особенно актуальна для людей, которые живут за городом или выехали на дачи на период самоизоляции.